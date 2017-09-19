AK Parti Dilovası'nda ikinci adayın başvurusu reddedildi

3 ilçe kongresini tamamlayan AK Parti Kocaeli, bugün de Dilovası ilçesinin kongresini gerçekleştiriyor. Öte yandan kongrede 2. aday olan Turak'ın başvurusu reddedildi.

AK Parti Kocaeli teşkilatları ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kartepe, Karamürsel, Darıca ilçesinden sonra Dilovası 4. Olağan Kongresi de bugün gerçekleştiriyor. Dilovası Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre, saat 12.00'de başladı. Kongreye katılanlar arasında; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, eski milletvekili Eyüp Ayar ve eski il başkanı Mahmut Civelek yer aldı.

ADAYLIĞI İPTAL EDİLDİ

Mevcut ilçe başkanı Osman Akbulut, kongrede tek aday olacaktı ancak son dakika gelişmesi yaşandı. Yasin Turak da ilçe başkanlığına aday oldu. İki aday da hazırlanan listelerini divana sundu. Mevcut ilçe başkanı Osman Akbulut beyaz liste ile aday olurken, Pembe liste ile Mehmet Yasin Turak ikinci aday olarak çıktı. Ancak pembe liste adayı Turak'ın, kamu kurumunda çalıştığı ve bu mesleğinden istifa etmediğinden dolayı, kongre divanı tarafından parti iç tüzüğüne göre adaylığı iptal edildi.

Kongrede 26’sı doğal olmak üzere 426 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 15 ilçe yönetim kurulu üyesi ile 18 il delegesi seçilecek.