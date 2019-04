Aksoy, ‘’Eğitim olmazsa olmazımızdır’’

Akçakoca Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı.



‘’EĞİTİM DIŞINDA KALAN ÇOCUĞUMUZ OLMAMALI’’



İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in yaptığı sunumun ardından Vali Aksoy toplantıda yaptığı konuşmada, “Eğitim bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Eğitim olmazsa olmazımız. Biz iyi eğitim veremezsek geleceğimize güvenle bakma noktasında sorunlar yaşarız. Bu bakımdan eğitimdeki bir ihmalimizin önümüzdeki yıllarda bizlere çok büyük sorun çıkarabileceğini biliyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Kocaeli eğitimde önemli mesafeler aldı. Burada önemli olan farklı projeleri düşünmek ve hayata geçirmektir. Kocaeli’de başladığımız ve yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafeler aldık. Okuma yazmada oldukça önemli bir noktaya geldik. Okul çağında olup okula devam etmeyen, eğitim dışında kalan çocuklarımız konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu şekilde eğitim dışında kalan bir çocuğumuz olmamalı. Okul çağını geçmişse bunları açık ortaokul ve liselere yönlendirmeliyiz. Zaman zaman okulda kaydı olduğu halde okula devam etmeyen çocuklarımız olabiliyor. Bu konuda bir proje başlattık ve başta ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz olmak üzere çocukların devam konusunu titizlikle devam etmek durumundayız. Çocuklarımızı ne kadar takip edersek, onların okullara gelmeme nedenini sorgularsak o sorunları aşarak, çocukların okula gelmeleri konusunda mesafeler alırız. Bu konuda mesafeler alındı ve iyileşmeler var. Ancak bu yeterli değil ve bunu daha üst noktalara taşımak durumunayız. Okula devam etmeyen çocuk okuldan uzaklaşarak dışarda farklı alışkanlıklara ya da suçlara karışabilir. Bu bakımdan devamsızlığı önemsiyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘’5 YAŞ GRUBU OKUL ÖNCESİNDE %100 HEDEFİMİZ VAR’’

Okul öncesi eğitime de önem verdiklerini belirten Aksoy, ‘’Okul öncesinde önemli bir başarı yakaladık. Özellikle 5 yaş grubunda %100 hedefimiz var. Bununla ilgili dersliklerimizi geliştirmeye ve sayılarını artırmaya gayret gösterdik. Bu konuda herhangi bir gevşekliğe fırsat vermeden okul öncesinde %100 hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerimizde çalışan kadınlarımızın çocuklarını güvenle bırakabilecekleri anaokulları yapılması konusunu dile getirdim. Bazıları bu konuda çalışma yaptı, bitirenler ve çalışmalarını devam ettirenler var. Temel amaç kadın istihdamını biraz daha artırmaktır. Aile Bakanlığımız biraz kreş ağırlıklı yaklaşım içerisinde duruyor, fakat kreşleri Aile Bakanlığı kendisi işletmiyor. Ya Organize Sanayi Bölgesi ya da özel bir işletme işletecek ve kreşlerin maliyeti oldukça yüksek. Bunun bedelini öğrenci gönderen veliden almaya kalktığında bir işçi statüsündeki kişinin bu ücreti ödeme şansı yok. Dolayısıyla anaokulu olması durumunda 3-4-5 yaş gurubunu alabildiğimiz için Organize Sanayi Bölgelerimize anaokulunu siz yapın Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edin, biz her türlü donanımı, öğretmeni ile okullarımızın açılmasını sağlarız dedim. Okul öncesi de bizim en öncelikli alanlarımızın başında geliyor’’ açıklamasında bulundu.

‘’SURİYE KÖKENLİ ÇOCUKLAR OKULA KAZANDIRILMALI’’

‘’Bölgemizde Suriye kökenli çocuklarımız var. Bunların okul çağında olup okula devam etmesi gerekenlerden yaklaşık %50 sini okula kazandırabilmiş durumdayız. Bunların kentle, bölgeyle entegrasyonu noktasında arkadaşlarımızın biraz daha gayretli olmasını istiyorum. Suriye kökenli çocukların okula kazandırılması hususunu önemsiyoruz. Bunların eğitim dışı kalmış olmaları süreç içerisinde bizlere çok farklı sorunlarla gelecektir. Dil bilmeleri, kentle uyum sağlamaları, kendi ülkelerine dönseler bile Türkçeyi bilmeleri ve bu kültürü almaları da bizler için oldukça önemli. Bu konuda ilkokullarda sorunumuz yok ama ortaokul ve liselerde sorunlarımız var. Bunun nedeni de o yaş gurubundaki çocukların piyasada çalışma gayreti içinde olmalarıdır. Bunları mümkün olduğunca okula alma noktasında arkadaşlarımızın yoğun bir gayret içerisinde olmalarını istiyoruz’’

‘’ÖĞRENCİLERİMİZ SOSYAL FAALİYETLERDE BULUNMALI’’

Kocaeli her yıl 50 bine yakın bir nüfus artışıyla karşı karşıya. Nüfus artışı yoğun olan ilçelerimizde arkadaşlarımız çalışmalarını ve planlamalarını yaparken bu noktada nüfus artışı göz önünde bulundurmalıdırlar. Bir çalışma başlattık ve her ilçemizde bir okulumuzu pilot okul olarak seçelim dedik. Buradaki öğrencilerimizin bir spor dalı, müzik veya resimle ilgilenmelerini sağlamayı amaçladık. Bu konuyu önemsiyoruz. Belki her ilçede bir pilot okul seçtik ama bu okulla sınırlı kalmayalım. Sadece bir okulun kadrosuyla bu çalışmayı yürütmemiz mümkün olmayabilir. Bir havuz oluşturarak, ilçedeki bütün beden, müzik veya resim öğretmenlerinden faydalanabiliriz. Belki bizim bu çalışmamız Türkiye’ye örnek olacaktır. Kocaeli geneline baktığımızda okul spor kulüplerinin sayısı yeterli değil. Bu sayıyı biraz daha artıralım. Bu konuda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüzü de talimatlandırdım. Kodlama atölyeleri konusunda her eğitim bölgesinde bir kodlama sınıfı yapmak düşüncesiyle bir proje hazırladık. 116 derslik yapmayı hedefledik. Bunun yarısını tamamlamak üzereyiz.’’

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE BİRÇOK ÇALIŞMA VAR

Bağımlılıkla mücadele önemli. İlimizde bir kurulumuz var ve her kurumun yürüttüğü önemli çalışmalar var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Bu çok hassas bir konu. Madde bağımlılığı, uyuşturucu, sigara bağımlılığı gibi elektronik bağımlılığı da önümüzdeki en büyük tehditlerden birisidir. Bu bakımdan bu eğitimleri önemseyelim. Çocuklarımıza yönelik olarak, velilere yönelik olarak bu çalışmalarımızı da büyük bir titizlikle sürdürelim. Mücadeleyi bir kurumumuzla sürdürmeyelim, herkesin burada yapabileceği birçok çalışma var. Bu konuda sizlerin de başlattığı yürüttüğü bu çalışmaları bundan sonra daha da geliştirerek, daha üst noktalara taşımamızda büyük yarar var.

TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ

Aksoy, ‘’Eğitim öğretim yılı ikinci döneminin aşağı yukarı ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına da önümüzdeki dönemde başlamamız lazım. Devam eden inşaatlarımızda herhangi bir sorun varsa bunları mutlaka İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşalım. Bu inşaatların zamanında bitmesini önemsiyorum. Bu yönüyle de ilçelerimizdeki inşaatların bir an önce tamamlanması, eksiklikler varsa paylaşılması önemlidir. Tekli öğretime geçiş 2019’da hedefimizdeydi ama zannediyorum bunu hayata geçirme de zorluklar yaşanabilir. Biz Kocaeli olarak tekli eğitime geçebilme adına bir planlama yapmış ve bir çalışma ortaya koymuştuk. Önceki dönemde 836 dersliğe ihtiyacımız vardı. Bunlarla ilgili çalışmaları yaptık, tamamlandı. Okullarımızın güvenliği önemli. Kaza oluşturabilecek eksikliklerimiz varsa bunları önceden görmek ve onların onarımını sağlamak oldukça önemli’’ şeklinde konuştu.

‘’ÇOCUĞU OKULDAN ATMAK ÇÖZÜM DEĞİL’’

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Gebze’de bir müdür yardımcımızı öğrencimiz saldırarak, şehit etmişti. Bununla ilgili neler yapılabilir bunu herkes kendi ilçesinde düşünmeli sorgulamalıdır. Bu anlamda özellikle rehber öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Bu bakımdan özellikle öğrencilerimizin durumlarını, sorunlarını öğrenerek, bu sorunlara karşı çözüm üretme mekanizmalarımızı geliştirmeliyiz. Bu durumları konuşmak tartışmak durumundayız. Çocuğu okuldan atmak çözüm değildir. Bu daha büyük sorunları da meydana getirecektir. Hep birlikte bu sorunları ele alıp çözüm üretmek durumundayız. Bu yönüyle de bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmamak adına ortaya çıkmamız lazım. Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencimiz intihara teşebbüs etmiş veya intihar etmişse Müfettiş görevlendirip, durumunu inceletiyoruz. Burada amacımız kimseyi cezalandırmak değil, sadece duyarlılığı biraz daha üst noktaya taşıyabilmektir. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin bu konudaki duyarlılığını üst noktalara taşıyabilmektir” diyen Aksoy, tüm eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.

BELGELER TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Aksoy görev ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarında gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerine başarı belgelerini verdi.