Aksoy, “Her Atık Çöp Değildir”

Sıfır atık projesinin başlatıldığı tarihten bu güne kadar Valilik Kompleksinden (23 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında) 8070 kg atık kâğıt, 1085 kg atık cam, 720 kg atık metal ve 427 kg atık plastiğin toplandığını ve geri kazanım firmasına teslimatı yapıldığını ve bu sayede 137 ağaç kesilmekten kurtarıldığını memnuniyette ifade eden Sayın Aksoy, atık cam, plastik ve metallerin toplanması ile de %95 hammadde tasarrufu sağlandığını belirtti.
İlimizde, 887 resmi binada sıfır atık uygulamasının başlatıldığını ve bu binalara; 5124 iç mekân kutusu, 575 adet dış mekân konteynırının konulduğunu ve 417887 kg kâğıt, 28487 kg metal, 30039 kg cam, 21732 kg plastik ve 26126 kg geri kazanılabilir diğer atıklar toplandığını ve bu sayede 417887 kg kâğıt toplanarak 7104 ağaç kesilmekten kurtarıldığını, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlandığını, pilot uygulama kapsamında ilçelerde bulunan toplu konutlarda sıfır atık uygulamasının başlatıldığını, tüm toplu konut sitelerinde ve kamu binalarında da bu projenin yaygınlaştırılarak devam ettirileceğine vurgu yapan Vali Hüseyin Aksoy, ilimizde oluşan farkındalık ve duyarlılıkla geri dönüşüm konusunda çok daha iyi yerlere ulaşılacağını sözlerine ekleyerek, bu konuda duyarlı olan değerli Kocaelililere teşekkür etti.