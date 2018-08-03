Aksoy, “Her Atık Çöp Değildir”

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla her atık çöp değildir düşüncesiyle yola çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesi ile Sıfır Atık Projesinin başlatıldığını ve bu projenin tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de 26.09.2017 tarihi itibariyle hizmete sunulduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılıp, lisanslı geri kazanım tesislerinde geri kazanımları sağlanarak, ekonomiye önemli katkı sağlandığını ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini belirten Sayın Aksoy, 19 Şubat 2018 tarihi itibari ile Kocaeli Valiliği Komplesinde başlatılan uygulamanın ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da (Kaymakamlıklar Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Üniversiteler, Okullar, Hastaneler vb.) uygulamanın başlatıldığını ve sıfır atık projesi çalışmalarının yaygınlaştırıldığını belirtti.

Sıfır atık projesinin başlatıldığı tarihten bu güne kadar Valilik Kompleksinden (23 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında) 8070 kg atık kâğıt, 1085 kg atık cam, 720 kg atık metal ve 427 kg atık plastiğin toplandığını ve geri kazanım firmasına teslimatı yapıldığını ve bu sayede 137 ağaç kesilmekten kurtarıldığını memnuniyette ifade eden Sayın Aksoy, atık cam, plastik ve metallerin toplanması ile de %95 hammadde tasarrufu sağlandığını belirtti.

İlimizde, 887 resmi binada sıfır atık uygulamasının başlatıldığını ve bu binalara; 5124 iç mekân kutusu, 575 adet dış mekân konteynırının konulduğunu ve 417887 kg kâğıt, 28487 kg metal, 30039 kg cam, 21732 kg plastik ve 26126 kg geri kazanılabilir diğer atıklar toplandığını ve bu sayede 417887 kg kâğıt toplanarak 7104 ağaç kesilmekten kurtarıldığını, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlandığını, pilot uygulama kapsamında ilçelerde bulunan toplu konutlarda sıfır atık uygulamasının başlatıldığını, tüm toplu konut sitelerinde ve kamu binalarında da bu projenin yaygınlaştırılarak devam ettirileceğine vurgu yapan Vali Hüseyin Aksoy, ilimizde oluşan farkındalık ve duyarlılıkla geri dönüşüm konusunda çok daha iyi yerlere ulaşılacağını sözlerine ekleyerek, bu konuda duyarlı olan değerli Kocaelililere teşekkür etti.