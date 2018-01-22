Aksoy, vatandaşlarla birarada

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk gününde; vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi.

Vali Sayın Hüseyin Aksoy tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk gününde; vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi.

Halk Gününde Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Vekili Yeliz Ünsoy ve İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz hazır bulundu.

Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin karşılanması, sorunlarının kanuni çerçevede çözüme kavuşturulması için gayret gösterdiklerini belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, vatandaşların taleplerini bizzat dinleyerek, vatandaşların talip, istek ve sorunların çözümü noktasında orada hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yardımcı olunması ve diğer konularda da ile ilgili kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu.

Sayın Valimiz ile görüşen vatandaşlar ise, Sayın Valinin samimiyetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, duyarlılıkları ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.