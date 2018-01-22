banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aksoy, vatandaşlarla birarada

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk gününde; vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi.

Aksoy, vatandaşlarla birarada

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:38

Vali Sayın Hüseyin Aksoy tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk gününde;  vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi.

 Halk Gününde Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Vekili Yeliz Ünsoy ve  İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz hazır bulundu.

 Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin karşılanması, sorunlarının kanuni çerçevede çözüme kavuşturulması için gayret gösterdiklerini belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, vatandaşların taleplerini bizzat dinleyerek, vatandaşların talip, istek ve sorunların çözümü noktasında orada hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yardımcı  olunması ve diğer konularda da ile ilgili kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu.  

 

Sayın Valimiz ile görüşen vatandaşlar ise, Sayın Valinin samimiyetlerinden çok  memnun olduklarını belirterek, duyarlılıkları ve alakalarından dolayı  teşekkür ettiler.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Afrin Operasyonu’nun yankıları! Afrin Operasyonu’nun yankıları!
Gebze MÜSİAD'dan Afrin açıklaması Gebze MÜSİAD'dan Afrin açıklaması
Ayar, Trabzonluları kongreye davet etti Ayar, Trabzonluları kongreye davet etti
Başbakan Yardımcısı Işık’tan gençlere tarih dersi Başbakan Yardımcısı Işık’tan gençlere tarih...
Aile Danışmanlık Merkezi Ailelerin Yanında Aile Danışmanlık Merkezi Ailelerin Yanında
Afrin'e Zeytin Dalı operasyonu Afrin'e Zeytin Dalı operasyonu
Yukarı Çık

banner339

Afrin Operasyonu’nun yankıları!
İsmai Kahraman Makale

Haberi Oku