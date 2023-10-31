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Alacağını İsteyen Yaşlı Adamı Tabancayla Vurarak Yaraladı

- Alacağını isteyen arkadaşını tabancayla vurarak polise teslim oldu

Alacağını İsteyen Yaşlı Adamı Tabancayla Vurarak Yaraladı

31 Ekim 2023 Salı 14:25

 Körfez ilçesinde arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam, bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.   
  Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.B. (35) evlerinin önünde gelerek kendisinden alacağını isteyen İmdat B. (62) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K.B. tabanca ile arkadaşını sol bacağından vurarak yaraladı. Mustafa K.B., polisi arayarak teslim olurken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunun baldırını delip, atardamara zarar vermesi sebebiyle çok kan kaybeden yaralı, durumu ağırlaşınca Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 
  Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 


                                      



İHA
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