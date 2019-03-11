Aldığımız Oy Kadar Ağaç Dikeceğiz
Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen açıklama yaptı.
"Tüm iftiralara, karalamalara rağmen bu seçim hiçbir partiyle ittifak yapmıyoruz. Bizi illaki bir ittifakın içinde göstermeye çalışanlar bilsinler ki; bizim ittifakımız yeşil ittifakıdır. Nedir yeşil ittifakı? Buradan sözünü veriyorum: Bu şehirde yeşil alan oranı betonlaşma oranından fazla olacak. Biz ilk icraatimiz olarak da aldığımız oy sayısı kadar meyve ağacı dikeceğiz. Bizim çocuklarımız meyveleri dalından kopartıp yiyecek. Yeşil ittifakı, kentimizle yeşil alanların ittifakını sağlamaktır."