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‘’alev avcıları’’

Kocaeli itfaiyesi Filistin’den gelen İtfaiye ekiplerine eğitim veriyor.

‘'alev avcıları''

11 Aralık 2017 Pazartesi 09:32

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yurt dışından gelen itfaiye birliklerini eğitmeye devam ediyor. Daha önce Güney Amerika ülkelerinden gelen İtfaiye birliklerine eğitim veren Kocaeli İtfaiyesi, bu sefer Filistin’den gelen ekiplere eğitim verdi. El Halil'den Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezine gelen 13 Filistinli itfaiyeciye, yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda eğitim veriliyor.

BİRÇOK KONUDA EĞİTİM VERİYOR
Filistin'in El Halil şehrinden Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezine (KOBİTEM) gelen 13 itfaiyeci, yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda eğitim alarak becerilerini artırmayı amaçlıyor.

TOPLAMDA 120 SAATLİK EĞİTİM
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan eğitim projesi kapsamında ikinci defa Türkiye'ye gelen Filistinli itfaiyeciler, üç hafta süresince 120 saatlik eğitimden geçirilecek.

ORTAK DİL AÇISINDAN ÖNEMLİ PROJE
KOBİTEM Eğitmeni Yusuf Aydın, 7 yıldır devam eden proje kapsamında yurt içinden 300'ün üzerinde belediyeden ve 15 ülkeden yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti. Kapalı dumanlı ortam, LPG yangınları, Flashover (tam yanma, parlama) eğitimleri, yüksek açı eğitim çalışmaları olduğunu ifade eden Aydın, diğer itfaiyecilerle ortak bir dil kullanılması açısından önemli bir proje olduğunu kaydetti.

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