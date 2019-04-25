Alternatif Turizm Konuşuldu

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü turizm haftasının son günü İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği seminerde , “Alternatif Turizm Potansiyeli” konuşuldu. Programa İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Kartepe Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Sami Karacan, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

KÖY EVLERİ

KOÜ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Güngör tarafından gerçekleştirilen sunumda ‘Alternatif Turizme’ ışık tutuldu. Güngör konuşmasında özetle şunları kaydetti: “ Alternatif turizmi geliştirmek amacıyla pilot kırsal turizm alanları oluşturulmalı, köyler bu amaçla eğitilmeli ve bu yönde uygun köy evleri düzlenmelidir”

POTANSİYEL VAR

“Kartepe Ketenceler Köyü kırsal turizm bölgesi ilan edilmiş olup Başisklele ve Kandıra’da bu potansiyel bulunmaktadır. Bölge halkının başta ev pansiyonculuğu olmak üzere turizmle ilgili konularda bilinçlendirilmek adına çalışmalar sürdürülmelidir. Ev pansiyonculuğu ile ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte Kandıra sahil kesimi ev pansiyonculuğu için uygundur” İl Müdür Vekili Ercan Yamen seminerin sonunda konuklara belge ve çiçek takdiminde bulundu.