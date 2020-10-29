Alzheimer Hastasını Büyükşehir Zabıtası Evine Götürdü

ÜZERİNDEKİ TELEFONDAN AİLESİNE ULAŞTILAR
Zabıta Daire Başkanlığı Gebze Amirliği ekipleri, Gebze Yeni Çarşı’da gerçekleştirdikleri devriye görevi esnasında, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri yaşlı adamın yanına gittiler. Vatandaşın kendisi ile konuşmaya çalışan Zabıta ekipleri, yaşlı adamın üzerindeki telefon numarasından ailesine ulaştı. Adının İbrahim Koç olduğu öğrenildi ve Barış Mahallesinde ikamet ettiği anlaşıldı.
EKİP OTOMOBİLİ İLE EVİNE GÖTÜRÜLDÜ
İbrahim amcanın ailesine ulaşmayı başaran yaya devriye ekipleri, bölgeye en yakın araçlı mobil ekipleri çağırdı. Zabıta ekip aracına bindirilen vatandaş, Barış Mahallesindeki evine götürülerek ailesine teslim edildi.
BÜYÜKŞEHİR ZABITASINA TEŞEKKÜR
Güvenli ve sağ salim bir şekilde evine ulaştırılan İbrahim Amca’nın ailesi, özverili ve dikkatli görevlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.