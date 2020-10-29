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Alzheimer Hastasını Büyükşehir Zabıtası Evine Götürdü

Gebze Yeni Çarşı’da kaybolan ve Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından fark edilen 57 yaşındaki Alzheimer Hastası İbrahim Amca, Zabıta ekip aracı ile evine götürüldü

Alzheimer Hastasını Büyükşehir Zabıtası Evine Götürdü

29 Ekim 2020 Perşembe 09:32

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin tesisi için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ekipler asli görevlerini yanı sıra, birçok konuda vatandaşlara yardımcı oluyor. Gebze Barış Mahallesinde yaşayan ve Yeni Çarşı’da kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Koç’u (57) devriye sırasında fark eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, ekip otomobili ile İbrahim Amca’yı evine götürerek ailesine teslim etti.

 

ÜZERİNDEKİ TELEFONDAN AİLESİNE ULAŞTILAR

Zabıta Daire Başkanlığı Gebze Amirliği ekipleri, Gebze Yeni Çarşı’da gerçekleştirdikleri devriye görevi esnasında, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri yaşlı adamın yanına gittiler. Vatandaşın kendisi ile konuşmaya çalışan Zabıta ekipleri, yaşlı adamın üzerindeki telefon numarasından ailesine ulaştı. Adının İbrahim Koç olduğu öğrenildi ve Barış Mahallesinde ikamet ettiği anlaşıldı.

 

EKİP OTOMOBİLİ İLE EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İbrahim amcanın ailesine ulaşmayı başaran yaya devriye ekipleri, bölgeye en yakın araçlı mobil ekipleri çağırdı. Zabıta ekip aracına bindirilen vatandaş, Barış Mahallesindeki evine götürülerek ailesine teslim edildi.

 

BÜYÜKŞEHİR ZABITASINA TEŞEKKÜR

Güvenli ve sağ salim bir şekilde evine ulaştırılan İbrahim Amca’nın ailesi, özverili ve dikkatli görevlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.






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