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Anadolu Otoyolu'ndaki Trafik Kazasında 5 İşçi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki Trafik Kazasında 5 İşçi Yaralandı

26 Kasım 2021 Cuma 13:25


KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.

Otoyolun Gebze geçişi İstanbul istikametinde İ.G. idaresindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Y.G yönetimindeki 34 AEE 844 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada yaralanan panelvandaki 5 işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, panelvanın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.







AA
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