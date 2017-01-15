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Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesine 344 kabul, 131 ret oyu verildi. AK Parti'nin, 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları tamamlandı.

Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi kabul edildi

15 Ocak 2017 Pazar 23:51




 TBMM Genel Kurulunda, teklifin 18'inci maddesinin gizli oylamasına 481 milletvekili katıldı. Oylamada 344 kabul, 131 ret oyu kullanıldı, 2 oy boş, 3 oy geçersiz ve 1 oy da çekimser çıktı.

AK Parti milletvekilleri, bu sonucu alkışlarla karşıladı.

Maddeye göre, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, TBMM seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin değişiklikler, birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Birleşim, 17 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı
Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra MHP sıralarında oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gitti ve tokalaştı.

Yıldırım, daha sonra CHP sıralarına geçerek, ön sırada bulunan Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Levent Gök ve CHP milletvekilleri ile de tokalaştı ve ayaküstü sohbet etti.

Anayasa değişiklik teklifinin 2'nci tur görüşmelerinin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulan Aydın, birleşimi, 17 Ocak Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

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