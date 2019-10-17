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Anibal Anadolu Lisesinin adını duyuran işte o kız

Gebze Anibal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Şeyma Eser, Bolu’da yapılan Aerobik Jimnastik Federasyon Kupası 15-17 yaş grubunda Türkiye müsabakalarında Türkiye İkincisi olarak hem ailesini hem de okulunu gururlandırdı.

Anibal Anadolu Lisesinin adını duyuran işte o kız

17 Ekim 2019 Perşembe 11:07

 Okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından kutlanan Şeyma Eser sevincini öğretmenleriyle de paylaştı. Şeyma gençlerin mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmesi gerektiğini, sporun kişiye hem disiplin hem de özgüven kazandırdığını belirterek akranlarımı spor yapmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Gebze Anilbal Anadolu Lisesi Müdürü Turan Atilla Şeyma Eser’i başarısından dolayı kutladığını belirterek,''Ailelerimiz çocuklarının akademik yönden gelişimlerine ellerinden geldiğince katkı sunuyorlar. Ailelerimizden çocuklarını sadece derslerinin iyi olması için değil spor veya kültürel alanda başarılı olmaları içinde desteklemelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda kızımızın ailesini de öğrencimize verdikleri destekten dolayı kutluyor, kızımızın dünya birincilikleri getireceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.       

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