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Anneler Günü Çiçeği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Anneler Günü’nde Gebzeli annelere karanfil hediye etti, Anneler Günü’nü kutladı.

Anneler Günü Çiçeği

13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:08

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Anneler Günü münasebetiyle Gebze Eski Çarşı’da annelere karanfil hediye etti, Anneler Günü’nü kutladı. Eski Çarşıda düzenlenen Anneler Günü programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

Gebzeli annelerin, Anneler Günü’nü tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Onlar bizlerin kıymetlileri, onlar bizleri yetiştiren annelerimiz. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. “Cennet anaların ayakları altındadır” hadisi şerifinde belirtilen kıymetli annelerimizin ve anne adaylarımızın  Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.


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