Ardahanlılar Darıca'da Sahne Aldı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Darıca’nın kardeş şehri Ardahanlılar Derneği sahne alırken binlerce vatandaş adeta sahile akın ederek gönüllerince eğlendiler.

Program öncesi Ardahan Dernek Yönetimi protokolü Ardahan ilinin lezzetleriyle ağırlarken programda Kadir Akkuş, Yeşim Boz, Atilla Özdemir ve Dilara Senemoğlu’nun seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Ardahanlılar Dernek Başkanı Nebi Çelik, ”Kıymetli hemşerilerim ve çok değerli misafirlerimiz hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu güzel programda bizlere memleketimiz Ardahan’ı tanıtma imkanı veren kıymetli Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ derken, Tarih Uzmanı Orhan Kaya Ardahan ilinin güzelliklerini anlatarak hemşerilerine seslendi.



ASYA’DAN AVRUPA’YA GEÇİŞ KAPISI ARDAHAN



Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında Ardahan’la kardeş şehir olduklarını ve birlikte güzel projelere imza attıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Kardeş şehrimizin güzel insanları kıymetli Ardahanlı hemşerilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam kardeş şehrimiz Ardahandayız. Kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahip, Asya’dan Avrupa’ya geçiş kapısı olan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ovaları, yaylaları, Kura Nehri, Çıldır Gölü, renk renk açan çiçekleriyle güzel ilimiz Ardahan’ın gecesinde sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı. Programda vatandaşlar yöresel sanatçıların söyledikleri birbirinden güzel türkülere halaylarla eşlik ederek gecenin tadını çıkardılar.





Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında Ardahan’la kardeş şehir olduklarını ve birlikte güzel projelere imza attıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Kardeş şehrimizin güzel insanları kıymetli Ardahanlı hemşerilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam kardeş şehrimiz Ardahandayız. Kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahip, Asya’dan Avrupa’ya geçiş kapısı olan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ovaları, yaylaları, Kura Nehri, Çıldır Gölü, renk renk açan çiçekleriyle güzel ilimiz Ardahan’ın gecesinde sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı. Programda vatandaşlar yöresel sanatçıların söyledikleri birbirinden güzel türkülere halaylarla eşlik ederek gecenin tadını çıkardılar.