Ardahanlılar Darıca'da Sahne Aldı

ASYA’DAN AVRUPA’YA GEÇİŞ KAPISI ARDAHAN
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında Ardahan’la kardeş şehir olduklarını ve birlikte güzel projelere imza attıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Kardeş şehrimizin güzel insanları kıymetli Ardahanlı hemşerilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam kardeş şehrimiz Ardahandayız. Kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahip, Asya’dan Avrupa’ya geçiş kapısı olan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ovaları, yaylaları, Kura Nehri, Çıldır Gölü, renk renk açan çiçekleriyle güzel ilimiz Ardahan’ın gecesinde sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı. Programda vatandaşlar yöresel sanatçıların söyledikleri birbirinden güzel türkülere halaylarla eşlik ederek gecenin tadını çıkardılar.