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Artvin Kocaeli’ne taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Kocaeli’de konseptiyle düzenlediği tanıtım günleri Artvin ile devam edecek

Artvin Kocaeli'ne taşınıyor

08 Mart 2018 Perşembe 14:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’yu Kocaeli’ye taşımaya devam ediyor. Rize, Gaziantep, Erzurum, Rize ve Trabzon tanıtım günleri ile adeta Anadolu mozaiği olan Kocaelili vatandaşlar, kendi kültür ve sanatlarını bir kez daha yâd edmiş oldu. Tanıtım günleri şimdi de Artvin ile devam ediyor. Artvin Tanıtım günlerinin basın toplantısı Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Artvin Tanıtım Günleri basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kocaeli Artvinliler Birliği Başkanı İmad Erdoğan, Kocaeli’de bulunan Artvinliler dernek başkanları ve yöneticileri katıldı. Toplantıda tanıtım günlerinin Kocaelililer tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz” Anadolu’nun değerlerini Kocaelililerle buluşturmaya devam ediyoruz. Daha önce birçok ilimizi adeta Kocaeli’ye taşıdık. Şimdi de 10-13 Mart tarihleri arasında Uluslararası Kültür Merkezi’nde Artvin Tanıtım Günleri’ni düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

 HEYECANLI VE MUTLUYUZ

Kocaeli’nin önemli bir değeri olan Artvin ilimizi Kocaeli’de tanıtmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olacağının altını çizen daire başkanı Hasan Yılmaz” Artvin’i Kocaeli’de yaşıyor olacağız. Tanıtım günleri için çok titiz bir çalışma yürütüldü. Artvin ili ve ilçeleri olarak dolaşıldı. Bu kapsamda Artvin’in kültürel değerlerini, yöresel ürünlerini tüm anlamıyla yansıtmaya çalışacağız. Bir nebze de olsa Kocaeli yaşayan Artvinli hemşehrilerimizin sıla hasretini de gidermiş olacağız.” şeklinde konuştu.  

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Kocaeli Artvinliler Birliği Başkanı İmad Erdoğan ise konuşmasına başlamadan önce tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı. Erdoğan” Artvinimizin kültürel değerlerini, sanatını, yaşam tarzını, tarihini, kısacası Artvin’i Kocaeli’ne getiriyoruz. Bu kapsamda çok yoğun uğraşlarla birlikte Artvin valimiz, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, sporcularımız ile birlikte Artvin Tanıtım Günlerinde bulunacağız. Emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere teşekkür ederiz” dedi. Tanıtım toplantısının ardından toplu fotoğraf çekimi ve Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.

 

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