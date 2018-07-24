Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 85. yıldönümü

Kutlamalar, ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamürsel Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 85 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadıklarını söyledi.

Atatürk'ün, 24 Temmuz 1933'te Acar isimli motorla deniz yoluyla gelerek ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Çetinkaya, "Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Atatürk'ün ilçeye gelişi canlandırıldı.



Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkan Vekili Ali Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire müdürleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.