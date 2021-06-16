Atık Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor

Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.



Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Temiz çevre, sağlıklı yaşam anlayışı ile çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini topluyor. Çevre konusunda hassas çalışmalar yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atık araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme gönderiyor. Çevre kirliliği oluşturan atık lastiklerde sinek, haşere üremisinin de önüne geçmek için ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediyenin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde toplanan atık lastikleri geri dönüşüme kazandırıyor. 4 ayda 11 ton lastik toplayan ekipler çalışmalarına devam ediyor.