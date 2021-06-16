banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atık Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor

Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Atık Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:04

 Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.


Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Temiz çevre, sağlıklı yaşam anlayışı ile çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çayırova Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini topluyor. Çevre konusunda hassas çalışmalar yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atık araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme gönderiyor. Çevre kirliliği oluşturan atık lastiklerde sinek, haşere üremisinin de önüne geçmek için ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediyenin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde toplanan atık lastikleri geri dönüşüme kazandırıyor. 4 ayda 11 ton lastik toplayan ekipler çalışmalarına devam ediyor.









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde
Büyükşehir’den, Doludan Tarlaları Zarar Gören Çiftçilere Destek Büyükşehir’den, Doludan Tarlaları Zarar Gören...
Başkanlardan Okul Ziyaretleri Başkanlardan Okul Ziyaretleri
Hat 16 ve 59’da Tramvay Aktarmalı Seferler Başlıyor Hat 16 ve 59’da Tramvay Aktarmalı Seferler Başlıyor
Kaymakam Güler'in acı günü! Kaymakam Güler'in acı günü!
Büyükşehirden Uzaktan Soru Çözme Uygulaması Büyükşehirden Uzaktan Soru Çözme Uygulaması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde
Büyükşehir ekipleri ani yağışlara karşı temizlik çalışmaları yapıyor

Haberi Oku