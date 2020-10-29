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Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla Kocaeli Gelincik Tarlasına Döndü

Cumhuriyetimizin 97. Yılı münasebetiyle Valiliğimiz tarafından başlatılan 97 bin Bayrak dağıtım töreni, Valimiz Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla Kocaeli Gelincik Tarlasına Döndü

29 Ekim 2020 Perşembe 11:46

Bayrak dağıtım programına Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,  İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 

Fevziye Cami önünden başlayarak, Hürriyet Caddesi, Kapanönü Sokak, İstiklal, Fethiye ve Cumhuriyet Caddelerindeki esnaf ve vatandaşları selamlayarak, onlara ‘Evlerimizi ve işyerlerimizi al bayrağımızla donatalım’ diyen Vali Seddar Yavuz, beraberindeki, protokol üyeleri ile birlikte 7’den 70’e herkese bayrak dağıttılar.  

Vali Seddar Yavuz’un bayrak dağıtmasına büyük ilgi gösteren ve memnuniyetlerini ifade eden esnaf ve vatandaşlarımız,  bol bol fotoğraf çekildiler.  
























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