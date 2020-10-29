Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla Kocaeli Gelincik Tarlasına Döndü

Bayrak dağıtım programına Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Fevziye Cami önünden başlayarak, Hürriyet Caddesi, Kapanönü Sokak, İstiklal, Fethiye ve Cumhuriyet Caddelerindeki esnaf ve vatandaşları selamlayarak, onlara ‘Evlerimizi ve işyerlerimizi al bayrağımızla donatalım’ diyen Vali Seddar Yavuz, beraberindeki, protokol üyeleri ile birlikte 7’den 70’e herkese bayrak dağıttılar.