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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Sayın Valimizin Başkanlığında Gerçekleştirildi.

İlimizde madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Sayın Valimizin Başkanlığında Gerçekleştirildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:11

 Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim – Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal,  Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşkun, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak ve ilgili  kurum müdürleri katıldılar.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un Toplantı öncesi yapmış olduğu konuşmalarında;  “Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz.  Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir aradayız.  Birçok kurum ve kuruluşumuzun bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğü önemli çalışmalar var. Kocaeli olarak bu konuda önemli mesafeler aldık ve almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza aynı titizlikle devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıya katılan kurumların konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında yaptıkları sunumların ardından;  uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmaların yapılması, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.






 

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