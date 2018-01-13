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Bakan Kaya'dan Vali Aksoy'a Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin, "Türkiye geneli Bakanlığımızın el uzattığı çocuk sayısı 5 bin 600'lere ulaştı. Türkiye geneli 111 mobil ekibimiz var. Önümüzdeki dönemde ekip sayımızı da arttırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız." dedi.

Bakan Kaya'dan Vali Aksoy'a Ziyaret

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:30

Bakan Kaya, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Kaya, valilik anı defterini imzaladı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik Türkiye genelinde proje yürüttüklerini belirterek, bu çocukları gördükleri anda aldıklarını, ailelerini incelediklerini söyledi.

Eğer çocuk ekonomik sebeplerden dolayı çalıştırılıyorsa aileye bu yönde destek verdiklerini ifade eden Kaya, "Ama ihmal ve istismar söz konusuysa da çocukları koruma ve bakım altına alıyoruz. Türkiye geneli Bakanlığımızın el uzattığı çocuk sayısı şu an 5 bin 600'lere ulaştı, Türkiye geneli 111 mobil ekibimiz var. Önümüzdeki dönemde ekip sayımızı da arttırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız. İstiyoruz ki tüm çocuklarımız okullarda olsun, sokaklarda değil." ifadesini kullandı.

Erken yaşta evliliklerle mücadeleye destek verecek bir eylem planı yayınladıklarını dile getiren Kaya, Kocaeli'de bu anlamda rakamların Türkiye ortalamasına göre çok yüksek olmadığını kaydetti.

Fatma Betül Sayan Kaya, "Hiçbir kızımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz, hepsinin eğitim hayatının içinde yer almasını istiyoruz." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Aksoy da Kocaeli hakkında bilgiler vererek, başlattıkları "Kadın Sağlığı Projesi" ile 15-69 yaş grubundaki 652 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Oluşturdukları 21 ekiple 50 bini aşan kadına ulaştıklarını belirten Aksoy, kadınların belirli konularda daha bilinçli duruma gelmelerini amaçladıklarını söyledi.

Aksoy, sokakta çalışan ve dilenen çocukların buralardan uzaklaştırılmasına yönelik de bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak, sokakta çalışan çocuklardan bir şey alınmaması yönünde uyarı yayınladıkları kaydetti.

Sokakta çalışan çocukların farklı risklerle karşı karşıya kalmaması için bunu yaptıklarını anlatan Aksoy, Kocaeli halkının da bu projeye desteğini istediklerini bildirdi.

Daha sonra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli Temsilciliği'ni ziyaret eden Kaya, temsilci Berna Abiş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarete Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve ilgililer katıldı. 

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