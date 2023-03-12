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Bakan Koca: “Hatay’da konteyner hastaneyi Bakanlık olarak 6 Mart’ta devralarak hizmete başladık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hatay’da altyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner hastaneyi Bakanlık olarak 6 Mart’ta devralarak hizmete başladık” dedi.

Bakan Koca: 'Hatay'da konteyner hastaneyi Bakanlık olarak 6 Mart'ta devralarak hizmete başladık”

12 Mart 2023 Pazar 12:19

 
  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da altyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner hastaneyi Bakanlık olarak 6 Mart'ta devralarak hizmete başladık. Konteyner hastanemizde acil servis; çocuk, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi ve enfeksiyon poliklinik hizmeti veriyoruz. Oluşturduğumuz 4 diş ünitesi ile diş polikliniklerinde 4 hekim hizmet sunuyor. 2 yataklı yoğun bakım ünitemizin ve doğum biriminin fiziki yapısı hazır. 54 yataklı servis fiziki alt yapısına sahibiz. 5 günde yaklaşık 1.800 hastaya hizmet vermiş durumdayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne katkısı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 
 


İHA
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