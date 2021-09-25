banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Varank, Kocaeli'de Darbedilen Basın Mensubunun Nikah Şahitliğini Yaptı

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülediği sırada darbedilen basın mensubu Mustafa Uslu'nun nikah törenine katıldı.

Bakan Varank, Kocaeli'de Darbedilen Basın Mensubunun Nikah Şahitliğini Yaptı

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:51

 


Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın kıydığı nikahla İHA muhabiri Mustafa Uslu ile Aslı Sena Çevikbaş, hayatını birleştirdi.

Nikah şahitliği yapan Bakan Varank, çifti tebrik ederek nikah cüzdanını geline verdi. Çifte mutluluklar dileyen Varank, "Rabb'imizden duamız, temennimiz bu şekilde. Rabb'im inşallah bu ülkeye, bu memlekete hizmet edecek, vatanına, dinine bağlı hayırlı evlatlar nasip edecek diye dua ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülediği sırada darbedilen Uslu ile tanışma hikayesine değinen Varank, "Mustafa ile hiç olmasını istemediğimiz şekilde tanıştık. Kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki 'Madem nikahın var, söz veriyorum o nikaha geleceğim, şahitliğinizi yapacağım.' Sözümü tutmuş oluyorum." diye konuştu.

Varank, Uslu'nun yüzünde iz kaldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Mustafa kardeşimiz, helal lokma peşinde görevini en güzel şekilde yapmaya çalışırken, maalesef kendilerine 'Milli iradenin temsilcisiyiz.' diyen zorbaların saldırısına uğradı. İnşallah Rabb'im onlara hayırlı evlatlar nasip ettiğinde de Sena ile birlikte Mustafa diyecek ki 'Bir şeref nişanesi olarak helal lokma peşinde koşarken maalesef başımıza böyle bir şey geldi evlatlarım, siz de asla doğru yoldan, helal lokma peşinden gitmekten ayrılmayın.' diyecek. Bunu da inşallah sonsuza kadar taşıyacağı nişanı olarak görmemiz lazım. Rabb'im bu nikahı hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah sizlere de bu ülkeye yine aynı şekilde hayırla hizmet etmeyi nasip etsin."

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, siyasi parti temsilcileri ve Uslu'nun mesai arkadaşları katıldı.

Bakan Varank, haziran ayında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülediği sırada darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş, düğününe katılacağını söylemişti.












AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Miralem Pjanic Sağlığı İçin Bir Süre Sahalardan Uzakta! Miralem Pjanic Sağlığı İçin Bir Süre Sahalardan...
Türk Basketbolunda İlkler ve Unutulmayanlar! Türk Basketbolunda İlkler ve Unutulmayanlar!
Doğal Sabun Doğal Sabun
zabıtadan denetim zabıtadan denetim
Atık Pil Dizme Rekoru Kocaeli’nin Atık Pil Dizme Rekoru Kocaeli’nin
Büyükşehir Personeline Etkili İletişim Eğitimi Büyükşehir Personeline Etkili İletişim Eğitimi
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Miralem Pjanic Sağlığı İçin Bir Süre Sahalardan...
Beşiktaş’ın futbolcularından biri olarak bilinen ve yer aldığı maçlar ve var ettiği hzimetleri ile...

Haberi Oku