Balıkayalar için harekete geçiliyor

1603 hektarlık bir alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda inceleme gerçekleştirdi. Adını, vadi içindeki mağara ve kayalıkları kovan olarak kullanan arıların yaptığı baldan alan Ballıkayalar Parkı, 200 milyon yıllık geçmişe sahip. Derinliği 80 metreyi bulan, genişliği ise 40 ve 80 metre arasında değişen, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip karstik bir yapı özelliği de taşıyor. Tabiat parkı zengin bir biyo çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de yer aldığı incelemede, teknik ekipten parkın son durumu hakkında bilgi alanKBB başkanı Tahir Büyükakın, alanda vakit geçiren ailelerle de yakından ilgilendi.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Macera turizmi ve doğa sporları temasıyla bir turizm destinasyonu projesini hayat geçireceklerini Ballıkayalar’daki incelemeler sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, “Dağcılık, kampçılık, kanyoning ve günübirlik kullanım alanlarının geliştirileceği parkta, foto safari, doğa okulu eğitimleri, mağaracılık ile kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği de yapılabilecek bir alanı halkımızla buluşturacağız” dedi. Doğal Yaşam Alanı projesi ile içerisinde birçok sosyal donatı alanını barındıracak bölge doğaseverler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi de hedefleniyor.





ORKİDE’NİN 20 FARKLI ÇEŞİDİNİ GÖRMEK MÜMKÜN

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da yer aldığı incelemede, bölgede 15’i endemik olmak üzere 416 çeşit bitki türü görüldüğü bilgisini alan Başkan Büyükakın, Ballıkayalar’da sadece Orkide’nin 20 farklı çeşidini görmek mümkün olduğunu da dile getirdi. “50 kelebek türü ile 110 kuş türünün yaşadığı alan, gözlem yapmayı seven doğaseverlere, nadir türleri görme fırsatı da sunuyor” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Alanda su samuru, yaban kedisi gibi nesli tehlikede olan türlerin yanı sıra; yaban domuzu, karaca, tilki, çakal, yaban tavşanı, porsuk, sincap, gelincik ve sansar gibi bir düzineden fazla büyük memeli hayvan türü bulunuyor” bilgisini de paylaştı.







KAYA TIRMANIŞINDA KENDİNİ OKUL HALİNE GETİRMİŞ İLK VE TEK BÖLGE

Doğal yapısı ile doğa yürüyüşü, kanyon geçişi, kaya tırmanışı ve kamp gibi aktivitelere imkân sağlayan Ballıkayalar Tabiat Parkı, doğa sporcuları ve fotoğrafçıların uğrak noktası. Türkiye’nin ilk kaya tırmanış bahçesi olma özelliğine sahip alanda, farklı zorluk derecelerine sahip 100’den fazla tırmanış rotası bulunuyor. Ballıkayalar, dağcılık ve kaya tırmanışı tarihimiz için kültürel miras özelliği taşıyor. Artık kültleşen geleneksel ve spor tırmanış rotaları ile dağcılık kültürümüzde “Ballı Ekolü” doğmuş, ilk ve tek olmak üzere bir tırmanış bölgesi kendini okul haline getirmiş ve kendi stili ile anılır oldu. Otuz sene içerisinde, dağcılık ve spor tırmanış tarihimizde iz bırakmış olan sporcuların birçoğu, Ballı ekolünden gelmesi de bölgenin diğer bir önemli özelliği.