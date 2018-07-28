Ballıkayalar'da Dere Taştı Piknikçiler Mahsur Kaldı

Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 8 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.







Çevredekilerin haber vermesi üzerine AFAD ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piknik alanında 8 kişinin mahsur kaldığı yönünde bir bilginin kendilerine ulaştığını söyledi.

Mahsur kalanları kurtarmak üzere İstanbul'dan helikopter talebinde bulunduklarını aktaran Aksoy, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, çok gecikmeden vatandaşları kurtarmış olacaklarını kaydetti.





