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Ballıkayalar'da Dere Taştı Piknikçiler Mahsur Kaldı

Tavşanlı Mahallesi'nde ki, tabiat parkında derenin taşması sonucu mahsur kaldığı belirtilen 8 kişiyi kurtarmak için helikopter destekli çalışma başlatıldı.

Ballıkayalar'da Dere Taştı Piknikçiler Mahsur Kaldı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:52

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Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 8 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı. 


Çevredekilerin haber vermesi üzerine AFAD ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti. 

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piknik alanında 8 kişinin mahsur kaldığı yönünde bir bilginin kendilerine ulaştığını söyledi. 

Mahsur kalanları kurtarmak üzere İstanbul'dan helikopter talebinde bulunduklarını aktaran Aksoy, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, çok gecikmeden vatandaşları kurtarmış olacaklarını kaydetti. 


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KocaeliPiknikGebzeTavşanlıDilovasıBallıkayalar
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