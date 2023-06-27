Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Cavit Erkılınç, Kurban Bayramının tüm insanlığa bereket, sağlık ve esenlik getirmesini temenni etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Sevdiklerimizle bir arada huzur dolu bir bayram geçirmemiz temennisinde bulunan Erkılınç, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin İslam dünyasını kuşattığı Kurban Bayramının, basın sektörü başta olmak üzere tüm insanlığa bereket, sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Genel Müdür Erkılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, sevdiklerimizle kucaklaştığımız, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz müstesna günlerdir. Bu özel günlerde, fedakârlık ve yardımlaşma ruhunu yaşatarak huzur ve mutluluğu paylaşmak hayatımıza büyük bir anlam katıyor.

Basın İlan Kurumu olarak, basınımızla birlikte özveriyle çalışarak önemli bir kamu görevini yerine getiriyoruz. Yarım asrı aşan iş birliğimizde, basın sektörünün yapıtaşları olan gazete, dergi ve internet haber sitelerimiz, toplumumuzun haber alması ve bilgilendirilmesi başta olmak üzere, Türk demokrasisi için mühim bir vazife üstleniyor.

Bu vesileyle, değerli basın kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Üstlendiğiniz ve başarıyla sürdürdüğünüz bu önemli rolünüz dolayısıyla sizlere minnettarız.

Türk basınının en büyük teminatı Basın İlan Kurumu’nun bir ferdi olarak azimle görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma emekleri ve gayretleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ortaya koyduğumuz güçlü vizyon ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılının inşasına katkı sağlayacağımıza ve daha güzel günlere erişeceğimize yürekten inanıyorum.

Nice bayramlara kavuşmak dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.”