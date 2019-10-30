Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi

BIYIK YERİNDE İNCELEDİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Cami Mahallesi’nde çalışmaları bizzat takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Kış öncesi çalışmaların yoğunlaştırılması talimatı veren Başkan Bıyık, “Vatandaşımıza bozuk yollar konusunda söz verdik. Kimsenin ayağı çamura değsin istemiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oluşturduğumuz asfalt yama ve yol bakım ekibimiz Darıca’nın bütün mahallelerinde belirlenen çalışma takvimine göre çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.