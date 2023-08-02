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Başkan Bıyık, Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Saat Kulesi önünde mahalle sakinlerine aşure ikramında bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aşure kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Bıyık, Vatandaşlara Aşure Dağıttı

02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:56

Birlik beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan Muharrem ayının en güzel örneği huzur şehri Darıca’da yaşanıyor. Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde kurulan Salı pazarı girişinde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı. Saat Kulesi önünde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin eşlik ettiği aşure ikramında Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sohbet ederek birlik beraberlik mesajları verdi.

AŞUREMİZ BEREKETLİ, BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Muharrem ayının bereketini Darıcalılarla birlikte paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza kardeşlik, birlik, dayanışma, paylaşma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Rabbim yapılan ibadetleri ve tutulan oruçları kabul etsin. Bu günlerde birlik beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure ikramını farklı mahallelerde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızla da bir araya gelerek kucaklaşıp hasret gideriyoruz. Aşuremiz bereketli birliğimiz daim olsun” dedi.

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