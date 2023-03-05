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Başkan Bıyık’tan Berat Kandili mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Darıcalıların ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Başkan Bıyık'tan Berat Kandili mesajı

05 Mart 2023 Pazar 12:38

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:Darıcalı hemşerilerim ve tüm İslam âleminin, mübarek Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan Berat Kandili’ni tebrik ederim. Cenab-ı Allah’tan ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve esenlik niyaz ederken, her türlü felaketlerden hepimizi korumasını dilerim. 

On bir ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan, ‘kurtuluş’, ‘temize çıkma’ gibi anlamları içeren mübarek Berat Kandili’nin, ülke ve milletçe yaşadığımız deprem felaketinin ardından birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını niyaz ederim. Bu kutlu gecenin, yaşadığımız büyük afetin yaralarını hızla sarmamıza, ülkemizde ve özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın acılarının azalmasına vesile olmasını dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, başta Darıcalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

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