Başkan Büyükakın Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını Kutladı

Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla başta Kocaeli’ndeki olmak üzere Türk basınının gazeteciler günü ve basın bayramını kutladı.

Basının üzerinde baskının kaldırılmasının yıldönümü olarak da kutlanan Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bütün gazetecilerin basın bayramını tebrik etti.

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Gazeteciler, belli meslek ilkeleri eşliğinde, yönetimi ve toplumu haberdar eder, uyarır, destekler. Toplum hayatının daha sıhhatli bir zemine kavuşması için gereken bilgi ve haber döngüsü, basın-yayın organlarınca gerçekleştirilir. Bir bakıma gazeteler, tarihe not düşen güncel sayfalardır. Bağımsız ve güçlü basın, toplumsal nitelikli bir zihin açıklığına hizmet eder. Hakikatlerin anlaşılmasına, doğruların gerçekleşmesine önayak olur. Artık gelişen teknoloji ile birlikte yazılı basının yerini hızla internet ve sosyal medya üzerinden ‘yeni medya’ almaktadır. Kentimizdeki yaygın ve yerel basınımızın da bu gelişmeye uygun olarak kendini yenilediğini ve geliştirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir.

Bugün de Kocaeli’mizde yetkin ve saygın basın mensuplarının etkili çabaları; şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Milletimizin müşterek sesi olan gazetecilerimizle her zaman gurur duyuyoruz; Gazeteciler Gününüz ve Basın Bayramınız kutlu olsun.”