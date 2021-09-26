Başkan Büyükakın, “Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için”



Körfez ilçesinde yeni açılarak hizmet vermeye başlayan Fatih Sultan Mehmet Bilgievi öğrencilerine ilk dersi Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın verdi. Akşemseddin Akademi Lisesi’ndeki sınıfları gezerek üniversite sınavına hazırlanan gençlere de başarılar dileyen Başkan Büyükakın’a İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve diğer yetkililer eşlik etti. Çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Her şey çocuklarımız için. Her şey gençlerimiz için. Kıymetli nesillerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, onlar da ne kadar başarılı olurlarsa ülkemiz bir o kadar güçlü olacak” dedi.

“DEĞERLERİMİZ SİZLERİN DE GELECEĞİNİN GARANTİSİDİR”

Fatih Sultan Mehmet Bilgievi’ndeki tüm sınıfları gezen ve çocukların heyecanlarına ortak olan Başkan Büyükakın, ‘Değerler” üzerine ilk dersi verirken, “Neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmemiz ve düşünmemiz gerekiyor” dedi. Çocukları tek tek tanıyan, onlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Yardım etmenin, hayvanlara sahip çıkmanın, haksızlık yapmamanın, adil olmanın, başkasına ait olanı almamanın çok önemli değerler olduğunu unutmayın. Millet ve vatan sevgisi ile başlayan değerlerimiz sizlerin de geleceğinin garantisidir” diye konuştu. Çocuklara, “İnsanın elde etmek için çaba gösterdiği şeyler mi kıymetlidir, yoksa daha rahat elde ettiği şeyler mi değerlidir. Her şey kolay elde edilseydi hayat daha mı güzel olurdu?” sorularını soran Başkan Büyükakın, bu soruları düşünmelerini de istedi.

“İNSANLAR BİZİ BEĞENSİN DİYE UĞRAŞMAMALIYIZ”

Dijital mecraların kullanımı ve izlenme konusunda minik yürekleri dikkatli olunması hususunda uyaran Başkan Büyükakın, “Çocuklar, hayatımızın her safhasında insanlar bizi beğensin diye uğraşmamalıyız. Kendimiz olmalıyız. İşte değerler bu noktada her zaman aklınızda olsun. Kıymetli yavrularımız, size şunu da hatırlatmak isterim. Değerlerimiz konusunda en önemlilerinden birisi ne olursa olsun asla yalan söylememektir” ifadelerini sarf etti. Çocuklarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren, soru sormaya istekli minik öğrencilerin Başkan Büyükakın’a, “Öğretmenim, öğretmenim” diyerek seslenmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yardımsever olmanın çok kıymetli olduğunu, paylaşmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, “Birlikten güç doğar. Bunu asla unutmayın. Değerlerimiz üzerine sizle konuştuk. Vatan, millet, bayrak, ezan ve diğer tüm değerlerimize sizle birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.

“TÜM ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE İHTİYACIMIZ VAR”

Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Atölyesi sınıfında ebru eğitimine katılan Başkan Büyükakın, akıl oyunları sınıfının yanı sıra kütüphaneyi gezerek çocukların yazdığı kompozisyonları da dinledi. Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Tüm kadromuzla birlikte gece gündüz demeden çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Nesillerimize birlikte iş yapmayı, takım ruhunu ve millî duyguları aşılıyor, değerlerimizin içeriğine dönük önemli aktarımlarda bulunuyoruz. Ülkemizin geleceği için tüm çocuklarımıza ve gençlerimize ihtiyacımız var. Bunun için eğitim ve spor faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükakın birlikteliğin ardından bilgievi öğretmenlerinin yanı sıra minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.





















