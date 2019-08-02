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Başkan Büyükakın, metro çalışmalarını yakından takip ediyor

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Gebze- Darıca metro hattı çalışmalarını yakından takip ediyor. Tüm hızıyla süren projenin Gebze Kent Meydanı’ndaki istasyon çalışmalarını denetledi.

Başkan Büyükakın, metro çalışmalarını yakından takip ediyor

02 Ağustos 2019 Cuma 11:43

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hummalı bir şekilde devam eden Gebze-Darıca metro hattındaki çalışmaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Gebze Kent Meydanı’nda devam eden çalışmaları yerinde denetleyen ve teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı ekiplerimizin ve şantiye çalışanlarımızın gayretleriyle en hızlı şekilde devam etmektedir” dedi.

 

“HALKIMIZA EN İYİ HİZMETİ VERMENİN AMACINDAYIZ”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekibinde hazır bulunduğu incelemede, Gebze Kent Meydanı’ndaki çalışmalarda gelinen son durumu projeler üzerinde bir kez daha gören Başkan Büyükakın, son teknolojinin kullanılacağı projede dördüncü otomasyon düzeyinde otomatik sürücüsüz metro hizmeti vereceklerini söyleyerek,  “Yüksek performans ve yüksek güvenlik, düşük sefer aralıkları ve düşük işletme maliyeti ile sürücüsüz bir şekilde halkımıza en iyi hizmeti vermenin amacındayız” şeklinde konuştu.

 

“GEBZE OSB – DARICA SAHİL ARASI 19 DAKİKAYA İNECEK”

Tam otomatik metro sistemi Gebze- Darıca hattında da uygulanacağını incelemeler sonrası yaptığı açıklamada söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gebze OSB – Darıca Sahil Hattı 15.6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan hattın tamamı yerin altından geçiyor. Bu projeyle Gebze OSB – Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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