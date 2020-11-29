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Başkan Büyükakın, “Nene Hatun Stadını ve Tesislerini Yeniliyoruz”

Darıcalı ve bölge gençleri için çok önemli bir müjde veren Başkan Büyükakın, Nene Hatun Stadını yenileyeceklerini söyledi.

Başkan Büyükakın, 'Nene Hatun Stadını ve Tesislerini Yeniliyoruz”

29 Kasım 2020 Pazar 14:30

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, spor kenti olma hedefiyle tesisleşme çalışmalarına ağırlık vermeyi sürdürüyor. Alt yapılarda yetişen gençlerin hem sağlık hem de sportif alanda başarılı olacağını her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, Darıca Nene Hatun Stadının ve tesislerinin modern bir görünüme kavuşturulacağını dile getirdi. Başkan Büyükakın “FİFA standartlarında uygun sentetik sahası ve her türlü donanımıyla sporseverlerin hizmetine sunacağımız Darıca Nene Hatun Stadımızda, çocuklarımız ve gençlerimiz çok daha güzel bir şekilde spor yapacaklar” dedi. 

 

“TEKNİK DETAYLAR ÜZERİNE ÇALIŞMAYA BAŞLANDI”

Darıca’da yaşayan vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği tesisin ilçenin sportif gelişimine önemli katkılar sağladığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Amatör spor camiasının Nene Hatun Stadında bir düzenleme yapılmasını çok istiyordu. Tesislerin ve zeminin yeniden yapılması, neslimizin daha güzel bir alanda spor yapmasını arzuluyorduk. Arkadaşlarımız proje ve diğer teknik detaylar üzerine çalışmaya başladı” açıklamasını yaptı.

 

“NENE HATUN İÇİN ADIM ATTIK VE GEREKENİ YAPIYORUZ”

“Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve spora gönül vermiş vatandaşlarımız için Darıca Nene Hatun Stadında çok önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Darıcalı ve bölgede yaşayan hemşerilerimizin nezih bir ortamda spor yapmalarını istiyoruz. Yakın bir zamanda stat ve çevresinde bir inceleme gerçekleştirmiştik. Alt yapılardan üst liglere kadar futbol oynayan gençlerimize yakışan bir tesis kazandırmayı çok kıymetli buluyoruz. Bunun için adım attık ve gerekeni yapıyoruz” diye konuştu.

 

 

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Nenehatun Spor Kompleksi projemizin idari bina kısmının protokol sözleşmesini Spor Toto ile birlikte imzaladık. Geri kalan çim sahası, antrenman sahası ve tribünlerimizi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tamamlayarak gençlerimizin hizmetine açacağız. Bu nedenle Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.







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