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Başkan Büyükakın,“235 bin öğün sıcak yemek hizmeti sağladık”

Başkan Büyükakın, “Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmayacak diyerek sokakta kalan vatandaşlarımız için ikinci konaklama merkezimizi hayata geçirdik. Kent genelinde 235 bin öğün sıcak yemek hizmetimizi de vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

Başkan Büyükakın,'235 bin öğün sıcak yemek hizmeti sağladık”

28 Kasım 2020 Cumartesi 11:55

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Çayırova Servet Günay ve yönetim kurulunu makamında konuk etti. Kent genelinde hayata geçirdikleri projeler başta olmak üzere ilçe genelinde ki hizmetlerin ele alındığı birliktelikte sosyal projelere ayrı bir önem verildiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmayacak diyerek sokakta kalan vatandaşlarımıza barınma imkanı sunmak amacıyla ikinci Konaklama Merkezimizi hayata geçirdik. Yemek yapamayan büyüklerimize ve korona testi pozitif olup evde karantina dönemini geçirenler ile hastanede tedavi görürken evde kalan diğer aile bireylerine toplamda 235.000 öğün sıcak yemek hizmeti sunarak vatandaşımızın yanında olduk” dedi.

 

“ÖZ BAKIM VE EV TEMİZLİĞİ İHTİYACINI DA GİDERDİK”

Ulusal ve uluslararası gelişmelerinde görüşüldüğü ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetlere ayrı bir önem verdiğini, engelli projeleri başta olmak üzere her alanda kentin ihtiyacına dönük adımlar attıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Geniş Ailem projesi kapsamında 26.464 yaşlı veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşımızın evden çıkmadıkları bu dönemde tüm ihtiyaçları karşıladık. Ayrıca görüntülü psikolojik destek de verdik. Korona virüs nedeniyle kamusal alanlar ile ulaşım hizmeti sunan otobüs, minibüs ve taksiler sürekli dezenfekte ederek vatandaşın sağlığının korunmasında önemli rol oynadık. 2.343 hasta, engelli ve yaşlı vatandaşımıza düzenli olarak evde bakım hizmeti öz bakım ve ev temizliği ihtiyacını da giderdik” ifadelerini sarf etti.

 

“GIPTA İLE BAKTIĞI HİZMETLERİ VATANDAŞLARINA ULAŞTIRMIŞTIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen sağlık altyapısına da değinen Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin geçmiş dönemlerinde eksiklik olarak yer alan sağlık sisteminin önemini; epidemi ve pandemi gibi dönemlerde daha iyi görmekteyiz. Türkiye, 2002 öncesinde sağlık alanında gelişmekte olan ülkeler sınıfında dahi yer almazken 18 yıllık AK Parti dönemi ile diğer yatırım alanları gibi sağlık alanında da çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye’nin sağlık alanında yapmış olduğu yatırımların karşılığı 2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisi ile birlikte çok daha iyi bir şekilde ortaya çıktı. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi vatandaşlarına ücreti karşılığında sağlık hizmeti sunamazken, ülkemiz pandemi süreci tüm dünyanın gıpta ile baktığı hizmetler zincirini vatandaşlarına ulaştırmıştır” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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