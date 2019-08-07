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Başkan Büyükgöz Gebzespor’u ağırladı

Gebzespor yönetimi ve futbolcuları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz Gebzespor'u ağırladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42

Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz, yönetim kurulu ve futbolcuları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Gebzespor yöneticileri ve futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti. Gebzespor’a önümüzdeki sezonda başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, “Gebzespor bizler için her zaman çok önemli bir yere sahip olmuştur. Gebzespor’un başarısı Gebze’nin başarısıdır. İnşallah güzel bir sezon geçirerek tekrar üst lige çıkacak. Ben Gebzespor yönetimine ve futbolcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Gebze sizlerin yanında” dedi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

 

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