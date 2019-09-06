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Başkan Büyükgöz Zabıta Haftasını Kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Zabıta Haftası’nda zabıta personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Büyükgöz, zabıta memurlarının Zabıta Haftasını tebrik etti.

Başkan Büyükgöz Zabıta Haftasını Kutladı

06 Eylül 2019 Cuma 11:17

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Zabıta Haftası’nda zabıta personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Eskihisar’da düzenlenen Zabıta Teşkilatının 193. Kuruluş yıl dönümü programına, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, birim müdürleri ve zabıta personeli katıldı. Başkan Büyükgöz konuşmasına tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftasını kutlayarak başladı. Başkan Büyükgöz, “Zabıta teşkilatı aslında insanoğlunun varlığından itibaren olan bir teşkilattır. Çünkü bir toplum oluştuğu anda bir denetim mekanizması oluşur. Zabıta bir yandan da belediyenin toplum gözündeki yansımasıdır. İnsanlar zabıta üzerinden belediyenin başarılı ya da başarısız olduğuna karar verir.

ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR

Bu anlamda da sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. İşiniz gerçekten çok zor. Gerektiğinde bir psikolog gerektiğinde sosyolog olmanız gerekiyor. Bunun farkındayız ve bu doğrultuda eğitimler ve seminerlerle sizleri destekleyeceğiz. Ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Ben bir kez daha Zabıta Haftanızı kutluyor, ailelerinizle güzel huzur dolu bir yaşam sürmenizi diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından Zabıta memurları ile sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

 

 

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