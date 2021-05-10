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Başkan Büyükgöz’den Bayram Öncesi Köy Ziyaretleri

Başkan Büyükgöz’den bayram öncesi köy ziyaretleri. Cumaköy, Kadıllı ve Mollafenari mahallelerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların evlerine konuk oldu.

Başkan Büyükgöz'den Bayram Öncesi Köy Ziyaretleri

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:17

Başkan Büyükgöz’den bayram öncesi köy ziyaretleri. Yoğun gece hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan bayramı öncesi Gebze’nin kırsal mahallelerini dolaştı. Cumaköy, Kadıllı ve Mollafenari mahallelerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların evlerine konuk oldu. Kadıllı Mahallesi sakinlerinden Sevim Mandıra’nın evine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra Kadıllı sakini Hatice Hanım’ı da ziyaret ederek yaklaşan Ramazan bayramlarını tebrik etti. Kadıllı sakini Bedriye Özyılmaz ve Ali Aktürk’ü de evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, Cumaköy’de ikamet eden ve evinde tedavisi devam eden Zeynep Cihan’a acil şifalar diledi. Cumaköy sakinlerinden Halil İbrahim Kül’ün ardından vefat eden Yılmaz Gürsel’in ailesini ziyaret eden Başkan Büyükgöz aileye taziyelerini iletti. Cumaköy sakinlerinden Halit Sevim’in yanı sıra tedavisine evinde devam edilen Safinaz Meskene’yi de ziyaret ederek acil şifalar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, Mollafenari Mahallesi sakinlerinden Osman Kabaca, Cemil Can’ı da ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Başkan Büyükgöz ziyaretlerde vatandaşların hizmetlere ilişkin talep, görüş ve önerilerini de dinledi. 








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