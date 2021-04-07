Başkan Büyükgöz’den Merkeze Ziyaret

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan Aile
Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz, birimde Gebzelilere verilen hizmetlere ilişkin
bilgi alarak denetimde bulundu. Merkeze danışan vatandaşlara ve ailelerine uzman psikologlar
eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriliyor. Pandemi dönenimde online, akabinde ki günlerde
ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze psikoterapi ve psikososyal destek hizmeti sunulan
Aile Danışmanlık Merkezi’nin önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz merkez çalışanlarını tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Aile
Danışmalık Merkezi’nde başvuran kişi ve ailelere depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres
bozukluğu, bağımlılık, panik atak, sosyal fobi gibi kişiyi rahatsız eden, işlevselliğini bozan alanlarda
bireysel psikoterapi hizmeti de sunuluyor.