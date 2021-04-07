Başkan Büyükgöz’den Merkeze Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Aile Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret ederek birimde verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan Aile

Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz, birimde Gebzelilere verilen hizmetlere ilişkin

bilgi alarak denetimde bulundu. Merkeze danışan vatandaşlara ve ailelerine uzman psikologlar

eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriliyor. Pandemi dönenimde online, akabinde ki günlerde

ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze psikoterapi ve psikososyal destek hizmeti sunulan

Aile Danışmanlık Merkezi’nin önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz merkez çalışanlarını tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Aile

Danışmalık Merkezi’nde başvuran kişi ve ailelere depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres

bozukluğu, bağımlılık, panik atak, sosyal fobi gibi kişiyi rahatsız eden, işlevselliğini bozan alanlarda