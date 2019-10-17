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Başkan Büyükgöz’den Miniklere Sürpriz Ziyaret

Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencilerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, miniklerle oyunlar oynadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükgöz'den Miniklere Sürpriz Ziyaret

17 Ekim 2019 Perşembe 11:02

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencilerini ziyaret etti, miniklerle oyunlar oynadı. Başkan amcalarının sürpriz ziyaretleri çocukları oldukça sevindirdi. Çocukların etkinliklerine katılan Başkan Büyükgöz çocuklarla bol bol sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın eğitimleri bizler için çok önemli. Anaokulu Üniversitemizde çocuklarımıza birçok farklı branşta eğitimler veriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz çocuklarımızın gelişimleri için ellerinden geleni yapıyor. Ben bu evlatlarını bizlere emanet eden Gebzeli hemşerilerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklar sizleri de çok seviyoruz. Her şey sizler için” ifadelerini kullandı.


 

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İSBAM Başkanı,Aksoyu Ziyaret Etti

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