Başkan Büyükgöz’den Öğretmenlerine Sürpriz Ziyaretler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Gebze İmam Hatip Lisesi’nden öğretmenleri Nihat Acar, Sevim Demirci, Niyazi Atıcı’ya sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti. Büyükgöz, “Bizlerin bugünlere gelmesinde üzerimizde emeği olan başta Niyazi Hocama, Sevim Hocama, Nihat Hocama ve tüm kıymetli öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” dedi





Başkan Büyükgöz’den öğretmenlere sürpriz ziyaret. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti. Kent meydanında düzenlenen resmi törenlerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ı makamında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Doğan nezdinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. İlçe milli eğitimin ardından İl Genel Meclisi Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Büyükgöz, okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenlik mesleğinin en kutsal mesleklerin başında geldiğini dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, millî kültür ve tarihimize bağlı ve evrensel değerlere açık kişiler olarak yetişmeleri için, Gebze’de ve ülkemizin her yerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimize minnettarız.

ÖĞRENME VE ÖĞRETME HAYAT BOYU

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal göreve adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. Okul ziyaretinin ardından, Gebze İmam Hatip Lisesi’nden öğretmenleri Nihat Acar, Sevim Demirci, Niyazi Atıcı’yı tek tek evlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerine çiçek takdim eden Başkan Büyükgöz, “Öğrenme de öğretmek de hayat boyu sürer.

HAYIR DUALARINI ALDI

Tedrisatından geçtiğim kıymetli siz değerli öğretmenlerimle bir araya gelip okul anılarımız hakkında hasbihal etmek bizleri ziyadesiyle mesut etti. Bizlerin bugünlere gelmesinde üzerimizde emeği olan başta Niyazi Hocama, Sevim Hocama, Nihat Hocama ve tüm kıymetli öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerinin ellerini öperek hayır dualarını alan Başkan Büyükgöz’e, başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan ve birim müdürleri eşlik etti.

























