GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Öğretmenlerine Sürpriz Ziyaretler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Gebze İmam Hatip Lisesi’nden öğretmenleri Nihat Acar, Sevim Demirci, Niyazi Atıcı’ya sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti. Büyükgöz, “Bizlerin bugünlere gelmesinde üzerimizde emeği olan başta Niyazi Hocama, Sevim Hocama, Nihat Hocama ve tüm kıymetli öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” dedi

Başkan Büyükgöz'den Öğretmenlerine Sürpriz Ziyaretler

25 Kasım 2021 Perşembe 09:02

 

Başkan Büyükgöz’den öğretmenlere sürpriz ziyaret. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti. Kent meydanında düzenlenen resmi törenlerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ı makamında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Doğan nezdinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. İlçe milli eğitimin ardından İl Genel Meclisi Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Büyükgöz, okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenlik mesleğinin en kutsal mesleklerin başında geldiğini dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, millî kültür ve tarihimize bağlı ve evrensel değerlere açık kişiler olarak yetişmeleri için, Gebze’de ve ülkemizin her yerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimize minnettarız.

ÖĞRENME VE ÖĞRETME HAYAT BOYU

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal göreve adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. Okul ziyaretinin ardından, Gebze İmam Hatip Lisesi’nden öğretmenleri Nihat Acar, Sevim Demirci, Niyazi Atıcı’yı tek tek evlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerine çiçek takdim eden Başkan Büyükgöz, “Öğrenme de öğretmek de hayat boyu sürer.

HAYIR DUALARINI ALDI

Tedrisatından geçtiğim kıymetli siz değerli öğretmenlerimle bir araya gelip okul anılarımız hakkında hasbihal etmek bizleri ziyadesiyle mesut etti. Bizlerin bugünlere gelmesinde üzerimizde emeği olan başta Niyazi Hocama, Sevim Hocama, Nihat Hocama ve tüm kıymetli öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerinin ellerini öperek hayır dualarını alan Başkan Büyükgöz’e, başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan ve birim müdürleri eşlik etti. 














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’DE TÜM MEZARLIKLARA ÖZEL BAKIM KARTEPE’DE TÜM MEZARLIKLARA ÖZEL BAKIM
Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar Arası Yolda Asfaltlama Çalışması Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar Arası Yolda...
İzmit Eseler Köyüne Menfez Yapılıyor İzmit Eseler Köyüne Menfez Yapılıyor
Dilovası Tepecik Köyü’nde Yol Konforu Arttırıldı Dilovası Tepecik Köyü’nde Yol Konforu Arttırıldı
Kanser tedavisi gören öğretmene sürpriz kutlama Kanser tedavisi gören öğretmene sürpriz kutlama
Dost El’den Öğretmenlere ‘Özel’ Kutlama Dost El’den Öğretmenlere ‘Özel’ Kutlama
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KARTEPE’DE TÜM MEZARLIKLARA ÖZEL BAKIM
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde...

Haberi Oku