Başkan Büyükgöz’den Özel Okula Teşekkür Belgesi

Başkan Büyükgöz’den Özel Eğitim Uygulama Okulu’na teşekkür belgesi. Çevreci Sıfır Atık Projesi uygulamalarıyla “Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz” ödülünü Gebze’ye kazandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, proje katkı sunan paydaşlara teşekkür belgesi takdim ediyor. “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünün Gebze’ye kazandırılmasında paydaş olan Özel Eğitim Okulu’nun yönetici ve öğretmenleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu.

ÖZEL ÇOCUKLARIN ÖZEL ÜRETİMİ

Okul Müdürü Fikret Tonyalı ve öğretmenleri makamında misafir eden Başkan Büyükgöz, Sıfır Atık Projesi’ne katkılarından ötürü Özel Eğitim Uygulama Okulu’na teşekkür belgesi takdim etti. Gebze’nin özel çocuklarının eğitim gördüğü okulun öğrencilerin hünerli ellerinden çıkan ve kullanılabilir artıklardan yapılan bez çantaları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takdim edildi.

BAŞARI BİRLİKTE GELİYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevreci hizmetler bütüncül bir şekilde yürütülen hizmetler. Gebze Belediyesi olarak başlattığımız çevreci çalışmalara kurumların ve tüzel kişilerin desteği bizler için çok kıymetli. Her alanda başarı tüm paydaşların katkılarıyla elde edilebiliyor. Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.