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Başkan Büyükgöz’ün Şampiyon Konukları

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Serbest güreş stilinde 70 kiloda Türkiye 2.’si Mikail Topal ve serbest güreş stilinde 57 kiloda Türkiye 3.’sü olan Hacı Ramazan Konak’ı makamında ağırladı

Başkan Büyükgöz'ün Şampiyon Konukları

28 Nisan 2021 Çarşamba 13:37

Başkan Büyükgöz şampiyon sporcuları ağırladı. Şampiyon güreşçiler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuğu oldu. Serbest güreş stilinde 70 kiloda Türkiye 2.’si  Mikail Topal ve serbest güreş stilinde 57 kiloda Türkiye 3.’sü olan Hacı Ramazan Konak antrenörler Bahtiyar Ayaz ve Fatih Aker ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’i makamında ziyaret etti.

MİLLİ TAKIMDA BAŞARILAR

Genç sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gençlerimiz her alanda bizleri gururlandırıyor. Dereceye girerek Milli Takım kampına seçilen şampiyon sporcularımızı canı yürekten kutluyorum. Katılacakları Avrupa şampiyonasında başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin, başarılarınız daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz hatıra fotoğrafının ardından genç şampiyonlara altın hediye etti.





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