Başkan Çiftçi Basın Toplantısı Düzenledi

Gece gündüz demeden büyük özveriyle görevini ifa eden ilimiz ve bölgemizin değerli basın mensupları, görev süremiz içinde yaptığımız çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantımıza katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve muhabbetle selamlamıyorum.



HALKIMIZI DİNLİYORUZ, KENTİMİZİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Çayırova tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, seçim vaadimiz olan mahalle danışma meclisi toplantılarımızda halkımızla buluştuk. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte 9 mahallemizde halkımızın talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinledik. Hizmetlerimizde rehber olan vatandaşlarımızın isteklerini öncelik ve aciliyet sırasına göre çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. Her yıl yapacağımız mahalle danışma meclisi toplantılarımızda halkımızı dinleyeceğiz, kentimizi birlikte yöneteceğiz.

ÇAYIROVA KENT MEYDANI

Mimarisiyle şehrimize kimlik kazandıracak ve marka değeri oluşturacak kent meydanı projemizin büyük bir bölümünde kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Çevreye saygılı, akıllı ve benzersiz bir şekilde planladığımız kent meydanı projemizi halkımızın onayına sunduk. Halkımızın beğendiği kent meydanına en kısa sürede kazmayı vuracağız. Yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerinde doğayla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatacak kent meydanı; cami, otopark, alışveriş, etkinlik, dinlenme, hobi, tören, sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla örnek bir yerleşim alanı olacak, kentimize değer katacak.

ÇAYIROVA DEVLET HASTANESİ

Şehrimizin en öncelikli ihtiyacı olan Çayırova Devlet Hastanemizin yerini, halkımızdan gelen yoğun talep üzerine yaptığımız çalışmalar neticesinde herkesin kolay ulaşabileceği daha merkezi bir noktaya taşıdık. Belediyemize 1.5 ve şehrimizin en uzak noktasına 4 kilometre mesafede olan hastanemizin yeni yeri Şekerpınar’a giden Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 80 dönüm alan üzerine 200 yatak kapasiteli olarak planlanan ve proje çalışmaları devam eden Çayırova Devlet Hastanemizin bir an önce başlaması için süreci yakından takip ediyoruz.

YETİMLERİMİZE SAHİP ÇIKTIK

Yine sözümüz olan “Beşikten Eşiğe Yetim” projemizle sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini uyguladığımız ilçemizde ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımızı tespit ederek envanterini çıkardık. Yetim gülerse dünya güler anlayışıyla, bizlere emanet olan 170 çocuğumuzu bayram ve kış mevsimi öncesi tepeden tırnağa giydirerek onlara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sosyal belediyecilikte örnek ve öncü çalışmalar yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve kolay istifade etmesi için Beyaz Masamızı ve Engelli Koordinasyon Merkezimizi modernize ederek işlevsel hale getirdik. İlçemizde ilk defa başlattığımız Çayırova Kart uygulamasıyla da ihtiyaç sahiplerimize sosyal yardımlarda büyük kolaylık sağladık. Gerekli inceleme ve araştırma sonrasında verdiğimiz Çayırova Kart’la, vatandaşımızın ilçemizde anlaşma yaptığımız mağazalardan istediği alış verişi yapmasına imkân sağladık. Engelli Koordinasyon Merkezimizde her yaştan hasta ve engelli vatandaşımızın bez, tekerlekli sandalye, mekanizmalı yatak ve medikal malzeme gibi birçok ihtiyacını karşıladık. Ayrıca ev temizliği, hasta nakil ve ulaşım kartı hizmetlerimizi de her ay düzenli olarak yerine getirdik. Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazamıza yapılan bağışları ihtiyaç sahibi 6 bin vatandaşımıza ulaştırdık.

EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ

Eğitimde Çayırovamızın başarı grafiğini daha da yükseltmek için şehrimizi imar ederken, geleceğimizi de inşa ediyoruz. Çocuk kulüplerimizde eğitimi yarım ve tam gün olmak üzere haftanın beş gününe çıkardık. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimize bilgi evlerimizdeki kurslarımızla ders desteği verdik. Gençlik merkezimizde uzman eğitmenler eşliğinde lise son sınıf ve mezun olan öğrencilerimizi üniversiteye hazırladık. Yeni hizmete açtığımız sanat akademimizde gençlerimizin müzik, resim, drama ve dans gibi sanatsal eğitimlerle hem sosyalleşmesini hem de potansiyel yeteneklerini keşfettik. Kadınlarımızın hem sosyal hem de ekonomik hayatlarında etkin olabilmeleri için meslek edindirme ve sanat kursları açtık. Ayrıca bu dönem açtığımız drama ve tiyatro okulumuzla da sanatsal faaliyetlerine katkı sağladık. Belediyemiz bünyesinde eğitim verdiğimiz 7.500 kişiyi en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz.

KİTAP FUARI ÇAYIORVA’YA DEĞER KATTI Bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek Çayırova Kitap Fuarı’nı düzenledik. Geleneksel hale getireceğimiz fuarımız söyleşi ve imza günleriyle dolu dolu geçti. 1. kitap fuarımızda 50 bin ziyaretçiyi ağırladık, 150 bin kitap satışına da vesile olduk. Kültür merkezlerimizde her ay düzenlediğimiz çocuk ve yetişkin tiyatroları, konferanslar, söyleşiler, seminerler ve konserlerle şehrimizin kültür - sanat hayatını daha da canlandırdık.

SPOR KENTİ ÇAYIROVA

Spor kenti Çayırova hedefimiz doğrultusunda, her branşta başarılı sporcular yetiştirmek için belediyemizin eğitim ve spor kulübünü aktif hale getirdik. Spor faaliyetleri çerçevesinde yaz ve kış spor okullarımızda da eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu dönem şehrimize yeni bir futbol sahası kazandırdık, yarı olimpik yüzme havuzumuzu yeniledik. İlçemizin spor alanında marka değerine katkı sunacak sportif faaliyetlerde her zaman spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz.

SANAYİCİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK, İSTİHTAMA KATKI SAĞLADIK

Sanayi kuruluşlarımızı ziyaret ederek, belediye sanayici işbirliğiyle şehrimize değer kattık. Daha işlevsel hale getirdiğimiz mavi masa birimimiz aracılığı ile yaklaşık bin kişiye iş imkânı sağladık. Bölgemizde ilk defa Ekim ayında düzenleyeceğimiz istihdam fuarımızla da iş gücüne daha fazla katkı sunacağız.

ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde mahallelerimizde ihtiyaç ve öncelik sırasına göre üst yapı çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hizmet bekleyen noktalarını yerinde inceleyerek, özellikle Emek ve Şekerpınar mahallemizde asfalt, bordür ve kilit taşı çalışmalarımızı yaptık. Belediyemizin imkanları dahilinde tüm mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek.

ÇAYIROVA TUZLA-ŞİFA GEÇİŞ KÖPRÜSÜ TAMAMLANDI

Seçim beyannamemizde yer alan Çayırova Tuzla-Şifa Mahallesi Bağlantı Geçiş Köprüsü projemizi büyükşehir belediyemizin desteği ile tamamlayarak hizmete açtık.

4 PARKIMIZI YENİLEDİK

Daha yeşil, yaşanabilir ve temiz bir Çayırova için gece gündüz çalışan ekiplerimizle şehrimizin her noktasına hizmet götürdük. Bu kapsamda 4 parkımızı revize ve modernize ettik. Araç filomuza da 1 adet çöp kamyonu ekledik. Çöp konteynırlarını artık yerinde yıkıyoruz, böylece vatandaşlarımızı rahatsız eden kokulara engel oluyoruz.

UÇAK PARK VE ENGELLİLER MERKEZİ

İlçemizin marka değerine ve prestijine katkı sunacak Uçak Park ve Engelliler Merkezi projelerimizde de önemli mesafeler kat ettik. Belirli plan dâhilinde ve zamana yayarak gerçekleştireceğimiz tüm projelerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kalan görev süremiz içinde söz verdiğimiz projelerimizin hepsini hayata geçirerek ilçemizi farklı bir noktaya taşıyacağız. Bizim hedefimiz, görev süremiz içinde dolu dolu hizmetler üretip Çayırova’yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektir.

VİRÜSLE MÜCADELEMİZ ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Başından beri süreci yakından takip ederek tedbirlerimizi sıkı ve hassas bir şekilde yerine getirdik. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde dezenfekte ekibi kurduk ve halkımızın ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettik .Halkımızın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için alınması gereken tedbirleri titizlikle yerine getirdik. Esnaflarımızın d işyerlerini dezenfekte ettik, cadde ve sokakları düzenli olarak yıkadık. Deyim yerinde ise virüsle mücadele sürecinde ilçemizde seferberlik ilan ettik. Bu süreçte maskede sorun yaşanmaması için belediye olarak harete geçtik Maskeler karaborsaya düşüp fiyatlar yükselince belediye olarak harekete geçtik. Arkadaşlarla durum değerlendirmesi yaparak, daha ekonomik ve hızlı olması için kendi imkânlarımızla maske üretmeye karar verdik. Ürettiğimiz maskeleri ev ev kapı gezerek 45 bin haneye içinde ıslak mendil, kolonya ve dezenfekten olan paketleri vatandaşlarımıza dağıttık. Sürece hazır olduğumuz için sistemli bir çalışma yaptık. Vefa destek, dezenfekte ve zabıta ekiplerimizle gece gündüz demeden halkımıza hizmet ettik. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza hizmet etmek için koordinasyon merkezi kurduk. Merkeze gelen talepleri anında vatandaşlarımıza ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu süreçte gıda desteğinde bulunduk. Çok kıymetli basın mensuplarımız katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Çayırova sevdası ile çıktığımız hizmet yolculuğumuzda 15 ayımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında halkımızdan aldığımız yüksek teveccüh ve gücün omuzlarımıza yüklediği görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket ederek durmadan yorulmadan canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Seçim beyannamemizde de söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi halkımızla istişare ederek yapıyoruz. Adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği halkımızın bir kuruşunu bile heba etmiyoruz, israftan kaçınıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne tasarrufa büyük önem veriyoruz. Belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bizim sevdamız Çayırova. Tek derdimiz ve gayemiz bir dakikayı bile boş geçirmeden görev süremiz içinde dolu dolu hizmetler üretip Çayırova’yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektir. Geçen süre içinde kısa, orta ve uzun vadeli hazırlıklarımızı ve planlarımızı yaptık. Kalan süremizde seçim beyannamemizde verdiğimiz sözlerden daha fazlasını yapacağız. Kıymetli basın mensupları; Sizlere göreve başladığımız günden buyana yaptığımız çalışmalardan söz etmek istiyorum: