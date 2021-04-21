Başkan Çiftçi, Çalışmaları İnceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, beraberindeki başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz ve Kenan Tuzcu ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Çiftçi, Akse Mahallesi’nde devam eden yağmur suya toplama hattı çalışmasını yerinde gördü. 1500 metre uzunluğunda yapılan çalışmayla ilgili yetkililerden bilgi alan Çiftçi, buradan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yenimahalle Çiftlik Caddesi’nde gerçekleşen kavşak düzenleme çalışmasını inceledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların konforu için altyapı ve üstyapı hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, daha mutlu ve yaşanabilir bir Çayırova için gece gündüz demeden var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.















