banner585
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi, Çalışmaları İnceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çiftçi, Çalışmaları İnceledi

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:54

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, beraberindeki başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz ve Kenan Tuzcu ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Çiftçi, Akse Mahallesi’nde devam eden yağmur suya toplama hattı çalışmasını yerinde gördü. 1500 metre uzunluğunda yapılan çalışmayla ilgili yetkililerden bilgi alan Çiftçi, buradan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yenimahalle Çiftlik Caddesi’nde gerçekleşen kavşak düzenleme çalışmasını inceledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların konforu için altyapı ve üstyapı hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, daha mutlu ve yaşanabilir bir Çayırova için gece gündüz demeden var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin Turizmi Görücüye Çıkıyor Kocaeli’nin Turizmi Görücüye Çıkıyor
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN DARICALI ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN DARICALI ÇOCUKLARA 23...
SEKA Kâğıt Müzesi’nden Kâğıtçılık Günü Hediyesi SEKA Kâğıt Müzesi’nden Kâğıtçılık Günü...
Gebze’de Fen İşleri Boş Durmuyor Gebze’de Fen İşleri Boş Durmuyor
Ukraynalı Heyet Büyükşehir’in Mezbahasına Hayran Kaldı Ukraynalı Heyet Büyükşehir’in Mezbahasına Hayran...
Cedit’te Proje Maketi Görücüye Çıktı Cedit’te Proje Maketi Görücüye Çıktı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’nin Turizmi Görücüye Çıkıyor
Özlem Esirgenç’in sunumuyla ekrana gelen Dünyayı Geziyorum, bu hafta pişmaniyesiyle göz dolduran Kocaeli’nin...

Haberi Oku