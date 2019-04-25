Başkan Çiftçi, Mühendislik Ofisini Kapattı

Seçim çalışmalarında şeffaflık sözü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikten kısa bir süre sonra ticari faaliyetine son verdi.40 yıla yakındır Çayırova’da yaşayan ve 1998 yılından bu yana kendisine ait mühendislik ofisi ile ticaret yapan Çiftçi, göreve gelmeden aldığı kararı başkan seçildikten sonra hayata geçirdi. 31 Mart tarihinde İlyasbey Vergi Dairesine yapılan kapanış başvurusu 9 Nisan 2019 tarihinde kabul edilerek resmiyet kazandı.

ŞEFFAF OLACAĞIZ

Belediye başkanının Şehr-ül-Emin yani en güvenilir kişi olması gerektiğini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarında şeffaflık sözü verdiğini belirterek, şeffaflığa kendisinden başladığını, bunu belediyenin her iş ve işleminde uygulayacaklarını , hiç bir yanlış işe imza atmayacaklarını söyledi.



ENERJİMİZİ ÇAYIROVA İÇİN HARCAYACAĞIZ

Çayırova’nın marka bir şehir olması için gece gündüz demeden çalışacaklarını ve tüm enerjisini hizmet için harcayacaklarını ifade eden Başkan Bünyamin Çiftçi,”31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımızın bize yüklediği görev ve sorumluluğumuzun farkındayız. İlçemizin daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için hizmet seferberliği başlattık. Hedefimiz 5 yıl sonra Çayırova’yı ilimizde ve bölgemizde parmakla gösterilecek bir ilçe yapmak. ”diye konuştu.