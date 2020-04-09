banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi’den gençlere mektup

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, evden dışarı çıkması yasak olan gençlere kitapla birlikte mektup ta gönderiyor.

Başkan Çiftçi'den gençlere mektup

09 Nisan 2020 Perşembe 13:15

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan sonra, “Okumak sizden, kitap bizden” kampanyası ile evlerine kitap gönderdiği gençlere de bir mektup yazdı. Gençlerden evde kaldığı zamanlarını iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Çiftçi, vefa destek ekibi ile gönderdiği mektupta şunları yazdı: ” Geleceğimiz olan sizlerin evde geçirecekleri vakti değerli hale getirmek için biz de bir çalışma yaptık. Gençlerimiz için kitaplarımız, çocuklarımız için etkinlik setlerimizi hazırladık. Bu zamanları evinizde kitap okuyarak ve etkinlikler yaparak geçirmek emin olun sokağa çıkmanızdan çok çok daha faydalı olacaktır.

 

Bizler bilgi evlerimizde, çocuk kulüplerimizde, gençlik merkezimizde ve spor salonlarımızda sizlerle birlikte olmayı çok sevmiştik. Ama eğitim kurumlarımız zorunlu olarak kapalı olsa da gönlümüzün kapıları size her daim açıktır. Zira tüm gayretimiz gençlerimizi sadece maddi anlamda yetiştirmek değil; zihinsel gelişiminize de katkı sağlamak, gençlere sorumluluk vermek, genç kardeşlerimizin önlerini açmaktır.

Sizler yeter ki yürüyün, yılmadan, yorulmadan çalışın. Yaptığınız her işte o güzel tavsiye ile “Okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin.” Sizler bu ülkenin geleceğini avuçlarınızda ve yüreklerinizde taşıyorsunuz. Bu yüzden elinize aldığınız her kitap, zihninize kazınan her bilgi, yüreğinize dokunan her söz bu ülkenin geleceğinin tohumları olacaktır.

Geçirmekte olduğumuz bu zor günlerde Belediyemizin 0554 771 99 11 numaralı iletişim hattı ile gönül yolundaki irtibatımız her zaman açıktır… Kitap talebiniz olduğunda dilediğiniz saatte bize ulaşmak için bu numarayı arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı Büyükşehir’in ürettiği maskeler kamu kurumlarına...
Başkan Büyükakın, ‘’Sağlık ordumuza minnettarız’’ Başkan Büyükakın, ‘’Sağlık ordumuza minnettarız’’
Kocaeli’de fahiş fiyata izin verilmeyecek Kocaeli’de fahiş fiyata izin verilmeyecek
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek
POLİS TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜ MESAJI POLİS TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜ MESAJI
İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme! İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’in ürettiği maskeler kamu kurumlarına...
Kocaeli Bilim Merkezi ve Kocaelili Annelerin ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı.

Haberi Oku