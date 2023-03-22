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BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN RAMAZAN AYI MESAJI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN RAMAZAN AYI MESAJI

22 Mart 2023 Çarşamba 15:29


Rabbimizin lütfuyla rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Çiftçi,” Bizleri yeniden bu mübarek zamana kavuşturduğu için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ü senalar ediyoruz. Kuşkusuz Ramazan ayını diğer zamanlardan ayıran en önemli özellik, sözlerin en güzeli ve en doğrusu olan Kur’an-ı Kerim’in bu ayda nazil olmaya başlamasıdır. ”dedi

Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve  mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan Ramazan ayının kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturduğunu ifade eden Çiftçi, “ Bu duygu ve düşüncelerle, şifa ve rahmet ayı Ramazan’ın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. İyiliklerimizin ve dualarımızın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.” ifadesini kullandı.

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