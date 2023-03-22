BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN RAMAZAN AYI MESAJI





Rabbimizin lütfuyla rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Çiftçi,” Bizleri yeniden bu mübarek zamana kavuşturduğu için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ü senalar ediyoruz. Kuşkusuz Ramazan ayını diğer zamanlardan ayıran en önemli özellik, sözlerin en güzeli ve en doğrusu olan Kur’an-ı Kerim’in bu ayda nazil olmaya başlamasıdır. ”dedi

Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan Ramazan ayının kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturduğunu ifade eden Çiftçi, “ Bu duygu ve düşüncelerle, şifa ve rahmet ayı Ramazan’ın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. İyiliklerimizin ve dualarımızın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.” ifadesini kullandı.