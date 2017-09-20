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Başkan Demirci, Meslektaşlarıyla Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kocaeli ilçe belediye başkanlarını Belediye Sosyal Tesislerinde ağırladı.

Başkan Demirci, Meslektaşlarıyla Buluştu

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:41

Belirli zamanlarda ve katıldığı programlarda diğer ilçe belediye başkanları ile fikir alışverişinde bulunan Demirci, sosyal tesislerde konuk ettiği Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'la buluştu. Nazik ziyaretlerinden dolayı meslektaşlarına teşekkürlerini ileten Demirci, Çayırova’da yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.

Demirci: “Kentleşme ve Kentlileşme Yolunda Hizmetlerimiz Devam Ediyor”

Belediye başkanları olarak en önemli hedeflerinin bulundukları ilçeyi ve ili daha modern ve daha yaşanılabilir bir konuma getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, yeniliklerle bağlı oldukları ilçelere hizmet ürettiklerini vurgulayan Demirci, Türkiye’nin en güzel ve güçlü kentlerinden olan Kocaeli’nin her geçen gün değişime uğradığını ve gelişimin hızla ilerlediğini belirtti. Gerek yerel gerekse de genelde aldığı hizmet ve yatırımlarla Kocaeli’nin ve tüm ilçelerin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Demirci, Çayırova’nın değişim sürecinin devam ettiğini vurguladı. Birbirinden büyük projelerle Çayırova’yı kentleşme ve kentlileşme yolunda nakış nakış işlediklerini ifade eden Demirci, tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında da meslektaşlarına bilgiler verdi. Karşılıklı fikir alışverişi içerisinde geçen ziyaret hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

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