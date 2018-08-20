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Başkan Demirci’den Kurban Bayramı Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Başkan Demirci'den Kurban Bayramı Mesajı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:50

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Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği çok anlamlı günler olduğuna dikkat çeken Demirci, “Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda manevi duygularımızın arttığı günlerdir. Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, eşitliğin, adaletin etkin kılınması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı da ifade+ etmektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı ruhuna uygun yaşamalıyız. Bu düşüncelerle Mübarek Kurban Bayramı’nın Miletimize, İslam Alemine ve Hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.
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