Başkan Demirci’den Kurban Bayramı Mesajı

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği çok anlamlı günler olduğuna dikkat çeken Demirci, “Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda manevi duygularımızın arttığı günlerdir. Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, eşitliğin, adaletin etkin kılınması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı da ifade+ etmektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı ruhuna uygun yaşamalıyız. Bu düşüncelerle Mübarek Kurban Bayramı’nın Miletimize, İslam Alemine ve Hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.