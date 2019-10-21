BAŞKAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLADI

Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin demokrasinin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Başkan Büyükakın mesajında, özgür medyanın demokrasiyle birlikte var olabileceğini belirterek, bu nedenle demokrasimize ve basın özgürlüğüne sahip çıkmamız gerekmektedir dedi. Bugün ülkemizin bekası için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’nda halkımızın daha güçlü bir şekilde kenetlenmesinde büyük rol alan basınımızın; aynı zamanda ülkemizin, dış medyada da doğru ve tarafsız bir şekilde yer almasını sağlayan gazetecilerimizin çabaları büyüktür dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine devamla, toplumun haber alma hakkının en önemli temsilcisi konumundaki basın sektörü çalışanlarının, büyük bir özveri ile gerçekleştirdikleri mesleklerinin yılın sadece bir gününde değil, her gün önemle hatırlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Büyükakın sözlerini, “Basın mensuplarımızın bu mutlu günlerinde onları tekrar tebrik ediyor ve kutsal vazifelerinde başarılar diliyorum” diyerek tamamladı.