banner465
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLADI

Başkan, Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutladı

BAŞKAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLADI

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:26

Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin demokrasinin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Başkan Büyükakın mesajında, özgür medyanın demokrasiyle birlikte var olabileceğini belirterek, bu nedenle demokrasimize ve basın özgürlüğüne sahip çıkmamız gerekmektedir dedi. Bugün ülkemizin bekası için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’nda halkımızın daha güçlü bir şekilde kenetlenmesinde büyük rol alan basınımızın; aynı zamanda ülkemizin, dış medyada da doğru ve tarafsız bir şekilde yer almasını sağlayan gazetecilerimizin çabaları büyüktür dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine devamla, toplumun haber alma hakkının en önemli temsilcisi konumundaki basın sektörü çalışanlarının, büyük bir özveri ile gerçekleştirdikleri mesleklerinin yılın sadece bir gününde değil, her gün önemle hatırlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Büyükakın sözlerini, “Basın mensuplarımızın bu mutlu günlerinde onları tekrar tebrik ediyor ve kutsal vazifelerinde başarılar diliyorum” diyerek tamamladı.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’deki 7 katlı otoparkın dış cephesi boyanıyor Gebze’deki 7 katlı otoparkın dış cephesi boyanıyor
Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne tasarruflu aydınlatma Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne tasarruflu...
Tek başına yaşıyor; yüzde 99 engelli Tek başına yaşıyor; yüzde 99 engelli
Büyükşehir’den ibadethanelere yardım Büyükşehir’den ibadethanelere yardım
Darıca’da parklar yenileniyor Darıca’da parklar yenileniyor
Orhangazi Spor Salonu’nun tribün yapım işi başladı Orhangazi Spor Salonu’nun tribün yapım işi başladı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze’deki 7 katlı otoparkın dış cephesi...
Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi,...

Haberi Oku