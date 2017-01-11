Başkan Karabacak gazetecileri ağırladı

Darıca sahildeki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Karabacak, burada yaptığı konuşmada, demokratik sistemin en önemli unsurlarından birinin özgür basın olduğunu söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Karabacak, şunları söyledi:

"Sizler basın mensupları olarak çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Kamunun ve toplumun doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilmesi ile alakalı haberlerin duyurulması hususunda önemli çaba ve gayret gösteriyorsunuz. Gazetecilik çok kolay bir meslek değil, zor şartlar altında mesleğini severek yapmak gerek, sizlerin de bu işi severek yaptığınıza inanıyorum.

Bir ve beraber olalım. Eleştirelim, yanlışları, eksikleri, bizim görmediklerimizi rahatlıkla söyleyin. Sizlerin eleştirilerini biz kendimize uyarı ve yol gösterici bir çizgi olarak görüyoruz." dedi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol da kendilerini bu önemli günde unutmayan Karabacak'a teşekkür etti.

KOCAELİ (AA)